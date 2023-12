Như Quỳnh về nước làm liveshow

Như Quỳnh mời Trường Vũ, Thanh Hà, Lệ Quyên, Trấn Thành... tham gia liveshow chủ đề "Xuân yêu thương" tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM, ngày 30/12.

Giọng ca Người tình mùa đông sẽ trình diễn một số nhạc phẩm mới và đã bị quên lãng, nhưng chưa tiết lộ danh sách cụ thể. Chương trình dự kiến gói gọn trong bốn giờ. Ca sĩ nói đã có kinh nghiệm, chuẩn bị tốt hơn, hy vọng có thể khiến khán giả hài lòng. Ở liveshow The best of Như Quỳnh năm ngoái, cô thay 20 trang phục, hát gần 20 bài, kéo dài sáu tiếng.

Ca sĩ chọn chủ đề Xuân yêu thương vì ca khúc kinh điển này được nhiều người thuộc nằm lòng. Biểu diễn ở thời điểm cận kề năm mới, Như Quỳnh cho biết muốn tri ân đồng nghiệp, fan vì luôn bên cạnh, ủng hộ cô vượt nhiều biến cố cuộc sống.

Ngay khi công bố dàn khách mời, Như Quỳnh nhận được nhiều câu hỏi lẫn thắc mắc. Một số khán giả cho rằng liveshow cá nhân không nên mời quá nhiều giọng ca khác. "Tôi mời các chất giọng nổi bật theo yêu cầu của fan. Đồng thời, tôi nghĩ nhiều màu sắc cũng giúp show có thêm điểm nhấn. Các tiết mục sẽ được dàn dựng cân bằng và hài hòa", ca sĩ lý giải.

Trên các diễn đàn, Fanpage, khán giả mong chờ sự kết hợp của Như Quỳnh - Trường Vũ. MC Kỳ Duyên - bạn thân Như Quỳnh - tiết lộ, từng có thời bộ đôi này "oanh tạc" mọi sân khấu hải ngoại. Vài năm nay, họ về nước biểu diễn thường xuyên nhưng chưa đứng chung show lớn.

Như Quỳnh và đàn em Lệ Quyên sẽ song ca một bản nhạc trữ tình. Tương tự, Thanh Hà, Phương Uyên, Hoàng Mỹ An, Huỳnh Gia Tuấn... lần lượt góp giọng, nhưng tên nhạc phẩm được giữ bí mật đến phút chót.

Trấn Thành sẽ xuất hiện với tư cách ca sĩ, MC. Năm ngoái, anh cũng thể hiện hai ca trong trong show của đàn chị.

Đức Đỗ đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu, Tùng Châu hỗ trợ phần nhạc. Kỳ Duyên cho biết háo hức khi đảm nhận vai trò MC và tò mò danh tính bạn dẫn nam của mình.

Liveshow Như Quỳnh chủ đề "Xuân yêu thương" bắt đầu lúc 19h ngày 30/12 tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Ảnh: NVCC

Ban tổ chức cũng tung nhiều mức vé, phù hợp với từng nhóm khán giả yêu thích tiếng hát Như Quỳnh. Cụ thể, ghế Normal 1, 2, 3 lần lượt 700.000 đồng, một triệu đồng và 1,5 triệu). Hạng Standard 1, 2 giá 1,8 triệu, 2 triệu đồng. Silver 3 triệu đồng, Gold 3,7 triệu, VIP 4,2 triệu và SVIP 5 triệu đồng. Vé đang bán trên hệ thống ticketbox.vn. Liên hệ hotline 0909.805.200 - 0909.514.091.

Như Quỳnh cho biết năm nay kinh tế đi xuống, không nhiều liveshow được tổ chức. "Ca sĩ nào cũng muốn và từng thực hiện một đêm nhạc trong sự nghiệp. Chặng đường tôi đã trải qua không dễ dàng, từng mò mẫm từng bước. Tôi rất mong duy trì con đường nghệ thuật cả trong nước lẫn hải ngoại, có chỗ đứng nhất định. Hy vọng sau Xuân yêu thương, khán giả có trải nghiệm mới về chương trình live, vừa kết hợp thu hình phát hành DVD, YouTube. Rất mong được mọi người ủng hộ", cô nói thêm.

Ca sĩ sinh năm 1970, tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, quê ở Đông Hà, Quảng Trị. Năm 1991, Như Quỳnh đoạt giải đặc biệt khi thi Tiếng hát truyền hình TP HCM. Năm 1993, nghệ sĩ cùng gia đình sang Mỹ định cư. Một năm sau, cô trở thành ngôi sao với hai nhạc phẩm Người tình mùa đông (nhạc Nhật, lời Anh Bằng) và Chuyện hoa sim (Anh Bằng phổ thơ Hữu Loan).

Hiếu Châu