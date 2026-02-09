Nhu cầu xe điện giảm, Toyota tăng sản lượng xe hybrid toàn cầu

Hãng xe Nhật Bản sẽ tăng thêm 30% vào năm 2028 so với kế hoạch của năm, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng toàn cầu.

Kế hoạch được truyền đạt đến các nhà cung cấp phụ tùng, nhằm sản xuất 6,7 triệu xe hybrid, bao gồm cả xe PHEV vào năm 2028, đã tính đến sự sụt giảm nhu cầu xe điện (EV) buộc liên minh châu Âu (EU) phải thu hẹp các chính sách khuyến khích xe điện của mình. Mỹ đã bãi bỏ các ưu đãi thuế cho việc mua xe điện, theo Bangkok Post.

Sự kiện ra mắt xe Toyota ở Mumbai, Ấn Độ ngày 20/1. Ảnh: Reuters

Toyota - nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới về số lượng, cho biết vào tháng 11 rằng họ sẽ đầu tư thêm tới 10 tỷ USD vào Mỹ trong vòng 5 năm. Khoản đầu tư này bao gồm các kế hoạch nhằm thúc đẩy sản xuất xe hybrid.

Theo các nguồn tin, nhà sản xuất ôtô đa quốc gia Nhật Bản này đặt mục tiêu nâng sản lượng toàn cầu, bao gồm cả xe chạy xăng và xe điện, lên khoảng 11,3 triệu chiếc vào năm 2028.

Xe hybrid chiếm hơn 40% tổng doanh số toàn cầu của Toyota, khoảng 10,54 triệu xe vào năm 2025.

Tại Việt Nam, hai mẫu xe hybrid của Toyota bán chạy nhất năm 2025 thuộc về Innova Cross với 3.021 xe, Corolla Cross bán 2.926 xe. Camry hybrid ở vị trí thứ 5 với 1.595 xe, xếp sau Suzuki XL7 Hybrid (2.632 xe) và Honda CR-V e:HEV (1.888 xe).

Minh Vũ