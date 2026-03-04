Nhu cầu tiêm cúm tại VNVC tăng mạnh đầu năm mới

Trong gần hai tuần đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, VNVC ghi nhận hàng nghìn người đến tiêm vaccine cúm, tăng mạnh so với trước đó.

Bác sĩ Trần Huỳnh Tấn, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết người tiêm bao gồm tiêm lần đầu và tiêm mũi nhắc định kỳ hàng năm. Các trung tâm hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng lớn.

Chị Hương đưa con gái 5 tuổi đi tiêm nhắc vaccine cúm và thương hàn tại VNVC Tân Thuận. Ảnh: Hoàng Dương

Tại VNVC Tân Thuận, TP HCM, chị Oanh, 42 tuổi, ở phường Tân Thuận, đưa con trai 14 tuổi và con gái 12 tuổi đến tiêm nhắc vaccine cúm. Chị cho biết gia đình lần đầu tiên tiêm cúm là tháng 2 năm ngoái. Lịch hẹn tiêm nhắc vào ngày cận Tết, tuy nhiên, do bận công việc nên chị không kịp đưa các con đi tiêm đúng hẹn. Theo chị Oanh, vaccine giúp chị giảm triệu chứng viêm đường hô hấp như sốt, ho, sổ mũi, đặc biệt trong mùa mưa và thời tiết lạnh.

Cùng ngày, chị Hương cũng cho con gái 5 tuổi tiêm nhắc vaccine cúm và thương hàn. Chị cho biết bé đang học mẫu giáo, trên lớp thường xuyên có các bạn ho, sốt nhưng kể từ khi tiêm vaccine cúm, bé ít bị lây bệnh hơn. Chị Hương cũng luôn chú ý để tiêm nhắc vaccine cho con đúng lịch và dự định sắp tới cho tiêm ngừa thêm sốt xuất huyết.

Bà Hột được bác sĩ khám sàng lọc trước khi tiêm ngừa cúm, phế cầu. Ảnh: Hoàng Dương

Tại VNVC Hoàng Văn Thụ, TP HCM, chị Đỗ Thị Mỹ Trinh, 26 tuổi, đang mang thai hơn 30 tuần, đến tiêm ngừa vaccine cúm và tiêm nhắc mũi 3 trong 1 phòng các bệnh uốn ván, bạch hầu, ho gà, để bảo vệ sức khỏe hai mẹ con cũng như mọi người trong gia đình.

Chị giải thích dịp Tết vừa qua, gia đình về quê ở Hà Nội. Chặng đường di chuyển xa khiến chị mệt mỏi, kết hợp thời tiết miền Bắc giao mùa đông xuân, thất thường nên nhiều người trong gia đình chị bị ho, sổ mũi.

"Chứng kiến người thân và người xung quanh có biểu hiện của cúm, tôi rất sợ bản thân bị nhiễm cúm trong thai kỳ. Ngay khi quay lại TP HCM để chuẩn bị đi làm, tôi đến VNVC để tiêm ngừa cho yên tâm", chị Trinh nói.

Còn bà Hột cũng được con trai đưa đến tiêm ngừa cúm và phế cầu. Cụ bà 79 tuổi, ở phường Bình Thạnh, có nhiều bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch, vẫn đang đi khám và uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Tình trạng sức khỏe hiện ổn định. Theo bà Hột, con gái cũng là nhân viên y tế, hiểu rõ nguy cơ mắc và biến chứng do cúm ở người cao tuổi, có bệnh nền nên khuyên bà đi tiêm ngừa.

Theo bác sĩ Tấn, thời tiết thất thường dịp Tết cùng việc đi lại, tụ họp, ăn ngủ thiếu điều độ khiến miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện virus cúm lây lan. Cúm không chỉ gây sốt, ho, sổ mũi mà còn có thể biến chứng viêm phổi, viêm cơ tim, viêm màng não, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người già, người có bệnh nền và phụ nữ mang thai.

"Hiện nay, khi người dân quay trở lại đi làm, đi học, virus cúm càng có nguy lây lan rộng, vì vậy, nhiều người dân đã chủ động đi tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe cả gia đình", bác sĩ Tấn nói.

Nhiều gia đình tranh thủ đến VNVC để tiêm vaccine phòng bệnh ngày đầu năm. Ảnh: Hoàng Dương

Vaccine cúm tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn. Trẻ dưới 9 tuổi chưa từng tiêm vaccine cần tiêm hai mũi, cách nhau một tháng, người từ 9 tuổi trở lên tiêm một mũi. Kháng thể sau tiêm giảm dần theo thời gian, trong khi virus cúm liên tục biến đổi cấu trúc kháng nguyên, vì vậy, vaccine cần được tiêm nhắc lại hàng năm để củng cố miễn dịch và cập nhật chủng cúm lưu hành mới nhất.

Bên cạnh đó, nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu và những nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, VNVC đang tổ chức tiêm ngừa 30.000 mũi cúm miễn phí tại gần 260 trung tâm tiêm chủng trên cả nước. Kinh phí dự kiến gần 11 tỷ đồng.

Hoàng Dương