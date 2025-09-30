'Nhu cầu tăng vọt' sau khi ông Trump hạ giá thẻ vàng nhập cư

Nhờ hạ giá thẻ vàng 80%, ông Trump đã tạo ra một trong những chương trình thị thực được săn đón nhất toàn cầu, theo luật sư di trú Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng 9 ký sắc lệnh thiết lập chương trình thị thực thẻ vàng (Gold Card) với mức phí 1 triệu USD với cá nhân và 2 triệu USD cho doanh nghiệp muốn bảo trợ nhân viên. Số tiền này đã giảm so với mức 5 triệu USD mà ông Trump nêu ra khi công bố chương trình hồi tháng 2.

Hiện tại, website của thẻ vàng cũng quảng cáo rằng sẽ có loại thẻ bạch kim 5 triệu USD với thêm các ưu đãi về thuế, nhưng ông Trump chưa đề cập đến thẻ bạch kim trong sắc lệnh.

Với mức phí giảm tới 80% so với ban đầu, thấp hơn nhiều nước, cùng cam kết phê duyệt trong thời gian "nhanh kỷ lục", thẻ vàng đã lập tức trở thành một trong những chương trình "thị thực vàng" được săn đón nhiều nhất thế giới, theo CNBC.

Chương trình thị thực đầu tư của Singapore có chi phí gần 8 triệu USD, trong khi chương trình mới của New Zealand có phí dưới 3 triệu đô la. Ngay cả Samoa cũng đắt đỏ hơn, đòi hỏi khoản đóng góp 1,4 triệu USD.

"Thẻ vàng gần như quá rẻ", Reaz Jafri, chuyên gia từ công ty luật quốc tế Withers nhận xét. "Bạn có quyền tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế, ngân hàng và thị trường tài chính Mỹ, tất cả chỉ với 1 triệu USD. Đó là khoản tiền nhỏ đối với nhiều gia đình giàu có. Tôi nghĩ họ nên giữ ở mức 5 triệu USD để tạo sự đặc biệt".

Giới nhà giàu toàn cầu đã sẵn sàng chi tiền. Jafri cho biết ông đã phát biểu tại một hội nghị của công ty quản lý tài sản gia đình ở Singapore tuần trước và lập tức được hai gia đình Trung Quốc, một gia đình Ấn Độ bày tỏ quan tâm đến thẻ vàng. Ông kỳ vọng riêng công ty của mình sẽ xử lý "hàng trăm" hồ sơ đăng ký sau khi chương trình được triển khai và chứng minh hiệu quả.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết chính phủ có kế hoạch phát hành 80.000 thẻ vàng. Cùng với kế hoạch phát hành thẻ bạch kim và tăng phí visa H1B lên 100.000 USD, ông Lutnick ước tính các chương trình sẽ mang về khoảng 100 tỷ USD cho ngân sách liên bang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và mô hình "thẻ vàng Trump" tại Nhà Trắng ngày 19/9. Ảnh: AP

Chưa rõ cách thức nộp đơn xin thẻ vàng, khi website chỉ mới thu thập thông tin cơ bản, những người đăng ký cho biết chưa nhận được phản hồi.

Chương trình cũng có thể gặp thách thức tại tòa và quốc hội, bởi luật nhập cư do quốc hội ban hành. Ông Trump triển khai chương trình bằng cách tận dụng khung EB-1, EB-2 và gọi khoản 1 triệu USD là "đóng góp tự nguyện" thay vì phí chính thức.

Theo các luật sư di trú, tình trạng pháp lý này có thể khiến giới nhà giàu nước ngoài phải cân nhắc ở bước đầu. Nhiều ứng viên có thể sẽ chờ đợi để xem những thẻ vàng đầu tiên được cấp thế nào trước khi chi 1 triệu USD. Một số có thể đợi lâu hơn.

"Những điều này luôn cần chút thời gian để tăng tốc", Dominic Volek, trưởng nhóm chăm sóc khách hàng cấp cao tại Henley & Partners cho biết. "Mọi người không muốn là người đầu tiên thử. Phần lớn khách hàng của chúng tôi muốn quan sát xem chương trình sẽ được triển khai thế nào 3-6 tháng trước khi tham gia".

Ông Volek đã nhận được một số yêu cầu từ khách hàng và dự kiến chương trình sẽ thu hút ít nhất 5.000 đến 10.000 đơn đăng ký mỗi năm. "Xét về mức giá, chắc chắn mức 1 triệu USD hấp dẫn hơn so với 5 triệu USD. Và nếu quy trình diễn ra nhanh chóng đúng như họ nói, nó sẽ càng hấp dẫn hơn nữa", ông nói.

Theo nghiên cứu của New World Wealth và Henley & Partners, ước tính có khoảng 142.000 triệu phú sẽ di cư đến một quốc gia khác vào năm 2025 trong bối cảnh địa chính trị thế giới bất ổn, cần "kế hoạch dự phòng".

Mỹ là một trong những điểm đến hàng đầu, với 7.500 triệu phú dự kiến chuyển đến trong năm nay, chỉ đứng sau Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Phần lớn các triệu phú tới Mỹ đến từ châu Á, Anh và các nước Mỹ Latin.

Theo các cố vấn di trú, thẻ bạch kim có thể hấp dẫn giới siêu giàu, như các tỷ phú ở châu Á hoặc Trung Đông. Thẻ bạch kim Trump cho phép người sở hữu ở lại Mỹ lên đến 270 ngày mà không phải chịu thuế Mỹ áp với thu nhập ngoài nước này. Ông Jafri đã nhận được các câu hỏi về thẻ bạch kim từ 4 công ty quản lý tài sản gia đình Brazil.

Trong khi đó, thẻ vàng phù hợp hơn với con cái của giới nhà giàu nước ngoài muốn học đại học ở Mỹ và nâng cao cơ hội có việc làm tại Mỹ sau khi tốt nghiệp.

"Rất nhiều con cái của các tỷ phú nước ngoài không muốn điều hành doanh nghiệp gia đình mà muốn có việc ổn định ở Mỹ, trở thành kiến trúc sư, bác sĩ, kỹ sư, hoặc khởi nghiệp. Thẻ vàng rất hấp dẫn đối với nhóm này", ông Jafri nói.

Đức Trung (Theo CNBC, Washington Post)