'Nhu cầu du lịch đang bùng nổ'

09h45 Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa phát biểu mở màn hội thảo

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP HCM phát biểu mở màn hội thảo "Nắm bắt được các xu thế và thách thức trong tiếp thị điểm đến hậu đại dịch". Bà cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm các điểm đến có tăng trưởng cao nhất thế giới, với mức tăng trưởng từ 50- 75%. Trong đó, TP HCM là một trong những điểm đến được cộng đồng quốc tế tìm kiếm nhiều nhất, bên cạnh Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An...

Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

"Đây là tín hiệu với du lịch Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng, nhất là trong bối cảnh toàn ngành vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau ảnh hưởng của dịch", bà Ánh Hoa nhấn mạnh. Bên cạnh nỗ lực trong công tác quản trị của các cấp lãnh đạo, cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan, công tác truyền thông điểm đến đóng vai trò quan trọng vào sự tăng trưởng trên.

Trong hai năm dịch phức tạp, các kênh xúc tiến du lịch trực tiếp tại các trạm thông tin hỗ trợ du khách du, loạt triển lãm, sự kiện trong và ngoài nước... gặp nhiều khó khăn, chững lại. Nhiều quốc gia áp dụng chính sách phòng dịch dẫn đến du lịch bị "đóng băng". Đây là lúc du lịch TP HCM chuyển trọng tâm từ quảng bá sản phẩm, dịch vụ sang quảng bá duy trì hình ảnh điểm đến nhằm giữ mối liên hệ với du khách trong nước lẫn quốc tế, đồng thời tạo bước đệm sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi khi Covid-19 được kiểm soát.

Thời gian qua, bên cạnh việc hưởng ứng chiến dịch "Live Fully in Vietnam" của Tổng cục Du lịch, thành phố cũng kịp thời khởi động Chiến dịch truyền thông "TP HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City", kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9, với chuỗi sự kiện: Lễ hội Áo dài TP HCM lần 8; Ngày hội Du lịch TP HCM lần thứ 18; Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM (ITE HCMC 2022); Giải Marathon Quốc tế TP HCM lần 5; Tuần lễ Du lịch TP HCM lần 2; Liên hoan Ẩm thực Việt Nam; Lễ hội khinh khí cầu và các hoạt động dưới nước... Đồng hành chiến dịch là hàng trăm chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch đã cập nhật 366 tài nguyên du lịch đặc sắc trên ứng dụng di động. Chiến dịch là lời chào, truyền thông điệp TP HCM "Trẻ trung - Cởi mở - Sáng tạo - Hứng khởi - Hướng đến tương lai" đã sẵn sàng chào đón du khách.

Qua hội thảo hôm nay, bà Ánh Hoa và ban tổ chức kỳ vọng đem đến cái nhìn tổng quan về các xu hướng truyền thông điểm đến trên thế giới lẫn Việt Nam, đồng thời trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn liên quan tiếp thị điểm đến trong thời đại kỹ thuật số, cách thức kết nối và thu hút đối tượng du khách thế hệ Z, người lớn tuổi và có chi tiêu cao.