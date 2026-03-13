Nhóm 'trẻ trâu' cầm đinh ba, tuýp sắt vô cớ đâm người đi đường

Hà NộiNhóm trẻ trâu mang đinh ba, tuýp sắt, súng tự chế để "giải quyết mâu thuẫn" với đối thủ song đâm bị trọng thương người đi đường.

27 thanh niên gây ra các vụ việc này vừa bị TAND xét xử và tuyên án trong phiên tòa mở ngày 11 và 12/3.

Trong nhóm tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng, bị cáo Lê Việt Anh, 19 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên, bị tuyên 10 năm tù; Nguyễn Hữu Bách, 20 tuổi, trú xã Hồng Quang, Hưng Yên, án 13 năm 6 tháng và Lê Quốc Bảo, 18 tuổi, trú xã Lạo Đạo, tỉnh Hưng Yên, án 9 năm 6 tháng tù.

Cùng tội danh, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm 6 tháng đến 12 năm 6 tháng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

VKS xác định Bảo có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên (chưa xác định rõ nhân thân) nên ngày 20/4/2025 bàn bạc với các "anh em" chuẩn bị đi đánh nhau.

Nhóm này góp tiền mua đồ về để chế tạo tuýp sắt gắn dao, gắn lưỡi kiếm, gắn đinh ba rồi giấu tại vườn nhà.

Khoảng 14h30 ngày 26/4/2025, Bảo nhắn tin tập trung ở khu đô thị ở Gia Lâm. Y lời hô hào, 19h cùng ngày, nhóm trẻ trâu đèo nhau trên nhiều xe máy đến "hội quân".

Sau khi được Bảo phát hung khí, cả nhóm thống nhất sẽ đi đến khu công nghiệp Phố Nối (cùng ở tỉnh Hưng Yên). Dọc đường, các bị cáo phóng nhanh, bấm còi, hú hét, chửi bới, dọa đánh nhiều cùng tham gia giao thông.

Nhóm Bảo đi đến đoạn đường thuộc địa phận xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cũ thì gặp nhóm 6 người của anh Lê đi xe máy ngược chiều nên hô hoán đuổi đánh, dù hai bên không quen biết.

Việt Anh ngồi sau xe Bách đã cầm đinh ba, đâm vào vùng vai, lưng trái nạn nhân. Anh Lê được bạn bè, người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, thương tích 44%.

Trong vụ án này, một số thành viên có hành vi điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, bấm còi inh ỏi, gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đủ 16 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã có công văn gửi địa phương đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương.

Hải Thư