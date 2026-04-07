Nhóm thiếu niên phá khóa cửa hàng, trộm hàng loạt iPhone

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Ngô Thanh Thương, Trương Tấn Hoàng Hiệp và Võ Lê Nhật Duy (cùng 15 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Hiện trường nhóm thanh thiếu niên gây án. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra ban đầu, tối 2/4, sau khi chơi game tại quán Internet, Duy rủ Thương và Hiệp đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Cả nhóm đi xe máy không biển kiểm soát đến một cửa hàng kim khí mua xà beng dài khoảng 1 m làm công cụ.

Khoảng 0h ngày 3/4, nhóm đến một cửa hàng điện thoại tại xã Xuân Phú. Duy đứng ngoài cảnh giới, Thương và Hiệp dùng xà beng phá khóa cửa chính đột nhập. Sau đó, cả hai phá tủ kính trưng bày, lấy 5 điện thoại gồm hai chiếc iPhone 16 Pro Max, một iPhone 15 Pro, một iPhone 13 Pro và một iPhone 12 Pro.

Gây án xong, nhóm chạy đến khu vực Vườn Cọ (phường Điện Bàn Đông) để chia tài sản. Duy giữ 3 chiếc; Hiệp và Thương mỗi người giữ một chiếc iPhone 16 Pro Max.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Xuân Phú rà soát hiện trường, xác minh các nghi vấn. Sau thời gian ngắn truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ nhóm, thu hồi phần lớn tang vật.

Tang vật thu giữ gồm 2 iPhone 16 Pro Max, 5 triệu đồng tiền mặt (do bán điện thoại trộm được) và một xe máy dùng làm phương tiện. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án.

Ngọc Trường