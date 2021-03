Nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến bị bắt

Hùng (31 tuổi), Vương Anh Tú (35 tuổi), Nguyễn Đức Hậu (18 tuổi), Lê Trung Kiện (33 tuổi) và Trần Xuân Minh (26 tuổi) cùng trú TP Vinh đang bị tạm giữ về hành vi Gây rối trật tự công cộng, Công an thành phố Vinh cho biết ngày 7/3.

Nhóm thanh niên tham gia nổ súng bị bắt Thời điểm hai nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến. Video: Công an cung cấp

Đêm 5/3, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên nhóm của Nguyễn Mạnh Hùng hẹn gặp một nhóm thanh niên khác cùng trú tại thành phố Vinh tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Thái Học (TP Vinh) để nói chuyện.

Tại đây, hai nhóm xảy ra xô xát, nhóm của Hùng dùng chai bia, cốc ném nhóm đối thủ. Nguyễn Mạnh Hùng rút súng ngắn bắn một phát, song không trúng ai.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Biết công an vào cuộc, hôm sau Hùng và Minh đến công an đầu thú, giao nộp tang vật. Những người còn lại lần lượt "sa lưới". Công an đang làm rõ hành vi của những người liên quan khác.