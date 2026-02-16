Nhóm thanh niên hỗn chiến sau chầu nhậu ngày cận Tết

Hà NộiMâu thuẫn trong cuộc nhậu ngày cận Tết nguyên đán, hai nhóm thanh thiếu niên đã lao vào hỗn chiến khiến một người bị thương.

Ngày 16/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Quang Huy, 25 tuổi; Dương Ngọc Khánh, 32 tuổi; Đào Mạnh Quân, 35 tuổi; Nguyễn Đạt, 32 tuổi; Nguyễn Hồng Sơn, 23 tuổi, để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 14/2, hai nhóm thanh niên uống rượu ở quán Nhỏ, phường Vĩnh Hưng, và xảy ra mâu thuẫn. Đến rạng sáng hôm sau, khoảng 10 thanh thiếu niên của hai nhóm cãi vã, lao vào đánh nhau.

Chạy ra ngoài đường, nhóm này tiếp tục hỗn chiến, nhặt xẻng tấn công đối thủ khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trong video được người dân quay lại, các thanh thiếu niên đều có biểu hiện say xỉn, gây mất an ninh trật tự trong đêm tối. Hỗn chiến xong, tất cả rời đi và không ai đến công an trình báo.

Vào cuộc xác minh, công an đã triệu tập các nghi phạm liên quan.

Phạm Dự