Nhóm TEMPEST khoe vũ đạo trước hàng nghìn fan Việt

Vũ Thảo My khoe giọng ca khỏe cùng "Chỉ cần anh muốn", "Ready for you".



Festival Hozo năm nay kéo dài từ ngày 22-24/12, mang tên "From Ho Chi Minh City with love", gửi gắm hình ảnh TP HCM là mảnh đất của tình yêu và sức sáng tạo. Chuỗi sự kiện mang tính cộng đồng, không bán vé để tạo điều kiện tiếp cận cho người dân. Thông điệp chính của lễ hội là "More music, less plastic" (Thêm âm nhạc, bớt rác thải nhựa).