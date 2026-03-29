Quân đội Mỹ thông báo tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli, chở theo 2.500 lính thủy đánh bộ, đã đến Trung Đông.

"Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli đã có mặt tại khu vực thuộc trách nhiệm của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) từ ngày 27/3", CENTCOM, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết trong thông báo hôm nay.

USS Tripoli là tàu đổ bộ tấn công thuộc lớp America, đóng vai trò là soái hạm của Nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli. Lực lượng trên hạm gồm khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh (MEU) số 31, cùng nhiều tiêm kích tàng hình F-35B, trực thăng vũ trang và vận tải cơ.

Nhóm tác chiến đổ bộ đầu tiên của Mỹ có mặt tại Trung Đông Lính thủy đánh bộ Mỹ huấn luyện triển khai từ USS Tripoli hồi tháng 2.

Thông báo đánh dấu lần đầu một nhóm tác chiến đổ bộ của hải quân Mỹ có mặt tại Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2.

Tàu đổ bộ tấn công USS Boxer, chở theo khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ thuộc MEU số 11, cùng hai tàu hộ tống cũng khởi hành từ San Diego hôm 25/3 và dự kiến có mặt ở Trung Đông sau khoảng một tháng. Tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans cũng sẽ đến khu vực do CENTCOM phụ trách vào ngày 3/4.

Nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) là lực lượng phản ứng nhanh, chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công đổ bộ và tác chiến đặc biệt. Mỗi nhóm thường gồm một tàu đổ bộ tấn công, hai tàu vận tải đổ bộ và một tàu hỗ trợ, kèm theo một MEU với quân số khoảng 2.000-3.000 người.

MEU là lực lượng có tính linh hoạt cao với khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tập kích mục tiêu trên đất liền, kiểm soát trên biển cho đến đổ bộ và hỗ trợ hậu cần.

USS Tripoli (phải) tiếp dầu cho tàu khu trục USS Rafael Peralta ở Thái Bình Dương hồi tháng 2. Ảnh: US Navy

Báo New York Times trước đó dẫn lời các cựu sĩ quan Mỹ cho biết trong trường hợp chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định chiếm đảo Kharg, được ví như "huyết mạch dầu mỏ" của Iran, nhiều khả năng thủy quân lục chiến sẽ đổ bộ để kiểm soát và nhanh chóng sửa chữa sân bay cùng hạ tầng liên quan.

Hoạt động này sẽ tạo điều kiện để không quân dùng vận tải cơ đưa trang bị, vật tư và binh sĩ đến đảo. Sư đoàn Dù số 82 sau đó có thể đổ quân lên đảo để thủy quân lục chiến rút đi.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng đổ quân vào đảo Kharg sẽ là động thái leo thang mạnh, đòi hỏi chiến dịch quy mô lớn, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cả ở trong nội bộ nước Mỹ.

Chỉ riêng tiếp cận hòn đảo cũng đã vô cùng nguy hiểm, do lực lượng đổ bộ sẽ phải di chuyển qua eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa. Điều này cũng khiến lực lượng Mỹ lọt vào tầm ngắm của tên lửa đạn đạo, diệt hạm và UAV, những vũ khí sẽ được phóng liên tục từ bờ biển và sâu trong đất liền.

Thanh Tâm (Theo CNN, CBS News, The Hill)