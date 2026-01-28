Nhóm 'săn' thú cưng ở khu dân cư cao cấp bị bắt

TP HCMLê Minh Thanh, 49 tuổi, thuê căn hộ cùng đồng phạm làm điểm tập trung, hàng ngày chạy quanh các khu dân cư cao cấp bắt trộm chó, mèo.

Ngày 28/1, Lê Minh Thanh, 49 tuổi, cùng 4 người bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp phường Tân Hưng (quận 7 cũ) tạm giữ, điều tra hành vi Trộm cắp và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra trong bối cảnh Công an TP HCM thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết.

Nhóm trộm chuyên 'săn' thú cưng ở khu dân cư cao cấp Cảnh sát bắt băng trộm và thu giữ hàng chục bao đựng chó, mèo. Video: Công an TP HCM

Sáng nay, trinh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Hưng kiểm tra căn nhà trên đường Lê Văn Lương, phát hiện nhóm Thanh cất giấu 2 con chó và 30 con mèo trong các túi lưới. Tổng trọng lượng số động vật là khoảng 92 kg.

Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật gồm cân, túi vải, dây dù chuyên dụng để bắt trộm chó mèo và 4 xe máy dùng làm phương tiện gây án.

Thanh cùng Nguyễn Duy Thiện (30 tuổi), Phạm Minh Phước (54 tuổi) thừa nhận bắt trộm chó, mèo tại khu vực phường Tân Hưng và các khu dân cư cao cấp lân cận. Các con vật được bán cho Lê Quốc Khánh (25 tuổi) và Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi) để mang đi tiêu thụ.

5 người (giữa) bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra mở rộng vụ án; đồng thời khuyến cáo người dân cần quản lý chặt vật nuôi, không thả rông thú cưng để bảo vệ tài sản và an ninh trật tự khu dân cư.

Nhật Vy