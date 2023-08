Nhóm phụ xe khách 'chơi xấu' đồng nghiệp bị khởi tố

Quảng NinhBa phụ xe bị cáo buộc nhiều lần chặn đường, hành hung các tài xế của một hãng xe khác để tranh giành đón khách tại chân cầu Bãi Cháy.

Trần Văn Khe (51 tuổi), Đào Việt Long (32 tuổi), Nguyễn Anh Ngọc (24 tuổi), phụ xe khách tuyến Thái Bình - Quảng Ninh, bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng khi tham gia chặn xe, hành hung lái xe của hãng khác, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ngày 14/8.

Đầu tháng 8, anh Bùi Hữu Tới, lái xe khách tuyến Thái Bình - Quảng Ninh, trình báo liên tục bị một nhóm người chèn ép, chặn đường và hành hung trên đường, từ 16 đến 21/7.

Công an thành phố Hạ Long xác định ba bị can trên và một thiếu niên 16 tuổi có liên quan sự việc. Ba nghi can thừa nhận đã chặn xe, tấn công anh Tới tại chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long vì không muốn xe của người này đi trước đón khách. Ngoài ra, họ nhiều lần chặn hãng xe của anh Tới để đe doạ, đánh các tài xế khác.

Ba người bị khởi tố vì chặn đường, hành hung lái xe chạy cùng tuyến Thái Bình - Quảng Ninh. Ảnh: Công an cung cấp

Công an cho biết ngoài anh Tới, ông Trịnh Quang Mười, giám đốc một hãng xe khách chạy tuyến Ninh Bình - Quảng Ninh, cũng phản ánh từ năm 2020 đến nay các lái xe của công ty liên tục bị chặn đầu xe, hành hung.

"Nhóm côn đồ thuộc một hãng xe khác cùng tuyến", ông Mười thông tin. Hiện, Giám đốc Công an Quảng Ninh Đinh Văn Nơi cho hay sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh việc này.

Lê Tân