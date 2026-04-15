Nhóm nhân viên bảo vệ rừng bị ong tấn công, một người chết

Gia Lai5 nhân viên công ty lâm nghiệp ở Quy Nhơn trong khi kiểm tra rừng bất ngờ bị ong túa ra đốt khiến một người tử vong, 4 nhập viện.

Sáng 15/4, 5 nhân viên Công ty TNHH Lâm Nghiệp, Quy Nhơn, đi kiểm tra rừng theo kế hoạch. Khi nhóm đến khoảnh 7, Tiểu khu 352 thuộc khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây, thì bất ngờ bị đàn ong tấn công.

Hiện chưa rõ loại ong gì và đốt người trong bối cảnh nào.

Xe cứu thương chờ đưa nạn nhân đi cấp cứu, chiều 15/4. Ảnh: Kim Thi

Anh Hồ Thành Vũ, 40 tuổi, tử vong tại chỗ. Các anh Nguyễn Văn Tâm 40 tuổi, Phạm Bá Hiếu 50 tuổi và Nguyễn Quang Hiếu 46 tuổi, bị thương. Họ được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi rừng sau gần hai tiếng xảy ra vụ việc, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, đến chiều cùng ngày một ca nhập viện điều trị, 2 ca đang theo dõi.

Một người tên Lê Phước Đức 43 tuổi, cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn.

Đối với trường hợp tử vong, lực lượng chức năng đang đưa thi thể về Trạm Bảo vệ rừng Long Mỹ để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

