Nhóm người Hàn Quốc sang Việt Nam lập 'tổng đài' gọi điện thoại lừa đảo

Bắc NinhBị siết chặt ở Campuchia, nhóm người Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam để thuê nhà làm đại bản doanh, gọi điện lừa khoảng 1,2 tỷ Won của đồng hương trong nước.

Ngày 10/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tiếp tục điều tra hành vi của nhóm này. Đường dây do Phòng quản lý Xuất nhập cảnh Công an Bắc Ninh phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an và các đơn vị liên quan triệt phá.

Theo công an, nghi phạm cầm đầu Son ChanHyun, 42 tuổi, khai cả nhóm được người tên Da Hu (quốc tịch Trung Quốc, cư trú ở Campuchia) tuyển dụng để gọi điện thoại lừa đảo. Do gần đây các tổ chức lừa đảo bị truy quét mạnh ở Campuchia, ông chủ yêu cầu nhóm này sang Việt Nam.

Ngày 13/1, nhóm của Son ChaHyun từ Campuchia nhập cảnh Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài theo diện đơn phương miễn thị thực. Đầu tháng 2, cả nhóm thuê nhà tại phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh, làm đại bản doanh.

Son ChaHyun lập nhóm trên Telegram để giao việc cho 7 người đồng hương và quản lý chế độ thưởng, phạt, trả lương. Kịch bản lừa đảo sẽ do Son ChaHyun xây dựng và yêu cầu những người còn lại cùng nghiên cứu, "dựa vào kinh nghiệm lừa đảo lâu năm" để đổi mới phương thức lừa. Sau khi thống nhất được kịch bản, họ bắt đầu nhắm đến các cửa hàng, đại lý bán hàng đặt trụ sở ở Hàn Quốc.

Nhóm lừa đảo và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Khi đã tìm được loại mặt hàng kinh doanh, số điện thoại, địa điểm kinh doanh, chúng gọi điện giả danh là cơ quan ngoại giao đặt hàng "số lượng lớn trong thời gian gấp". Thấy lợi nhuận tốt, các chủ cửa hàng sẽ tìm nguồn cung cấp. Lúc này, Son ChaHyu đóng vai là đầu mối, gọi điện chào hàng với mức giá thấp.

Nếu chủ cửa hàng đồng ý mua, Son ChaHyu sẽ yêu cầu đặt cọc trước 50% hoặc thanh toán toàn bộ tiền hàng. Tiền lừa được, nhóm này chặn toàn bộ cuộc gọi, tin nhắn với bị hại nhằm xóa dấu vết. Tiền được chuyển hết vào tài khoản cho Da Hu chỉ định.

Hàng tháng, nhóm Son ChaHyu được ông chủ người Trung Quốc trả lương bằng bằng đồng tiền ảo (đồng tiền USDT), từ 2.000 đến 7.000 USDT.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ khi ở Campuchia và vào Việt Nam đến nay, nhóm này đã lừa đảo được khoảng 1,2 tỷ Won (tương đương 21 tỷ đồng). Trong đó, thời gian tại Việt Nam, nhóm lừa được khoảng 20 vụ, bị hại đều là người Hàn Quốc đang sinh sống tại nước họ, khoảng 622.600 Won (khoảng 11 tỷ đồng).

Phạm Dự