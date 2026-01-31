Nhóm người đánh tới tấp du khách nước ngoài ở Nha Trang bị bắt

Khánh HòaĐoàn Anh Quốc bực tức vì thấy đồng nghiệp làm cùng quán bar bị du khách nước ngoài đánh nên lấy hung khí, rủ nhiều người đuổi đánh trả thù.

Tối 30/1, Quốc, 23 tuổi, trú phường Hòa Thắng; Nguyễn Thành Đạt, 38 tuổi, trú Tây Nha Trang; Huỳnh Thanh Danh, 27 tuổi, trú Bắc Khánh Vĩnh, bị Công an phường Nha Trang bắt giữ để điều tra về hành vi trên.

Nhóm người đánh tới tấp du khách nước ngoài ở Nha Trang bị bắt Du khách nước ngoài bị nhóm nhân viên quán bar đuổi đánh rạng sáng 27/1. Video: Hoàng Sao

Theo điều tra, khoảng 4h ngày 27/1, bốn khách nước ngoài đến một quán bar trên đường Nguyễn Thiện Thuật ăn uống thì xảy ra mâu thuẫn với một người nước ngoài khác.

Thấy sự việc, Đạt (em chủ quán) ra can ngăn nhưng bị một người trong nhóm du khách đánh. Thời điểm này, trong quán có đông khách và nhiều nhân viên phục vụ.

Sau đó, Quốc (nhân viên quán) lấy gậy bida, gậy gỗ và thanh sắt trong quán, đưa cho Danh và Đạt cầm, rồi cùng nhau đuổi đánh nhóm du khách từ trong quán ra giữa đường.

Một người nước ngoài quay lại chống trả nhưng không thành, tiếp tục bị nhóm của Quốc truy đuổi bằng gậy sắt đến khu vực cách quán khoảng 40 m. Sự việc gây náo loạn khu vực.

Khi nhóm khách bỏ chạy, Quốc và bạn bè quay về quán, tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường.

Làm việc với cơ quan điều tra, Quốc khai trong quá trình rượt đuổi, đánh nhau, nhóm của mình không ai bị thương, còn tình trạng của các du khách nước ngoài chưa rõ.

Hiện công an đang xác minh tại các bệnh viện trên địa bàn phường Nha Trang để kiểm tra có người nước ngoài liên quan đến vụ việc đến điều trị hay không; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác minh lai lịch bốn du khách để làm rõ vụ việc.

