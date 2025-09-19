Nhóm làm giả thẻ căn cước, bằng lái 'tinh vi như thật' bị phát hiện

TP HuếPhạm Duy Phú cầm đầu đường dây chuyên sản xuất bằng lái xe, căn cước công dân, bằng đại học giả với sự tham gia của nhiều người.

Phạm Duy Phú khi bị bắt. Ảnh: Hồng Nhung

Công an xác định Phạm Duy Phú, 33 tuổi, ở Nghệ An có trình độ cao về công nghệ thông tin, am hiểu thiết kế và in ấn. Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo ảo để chốt đơn, thu thập thông tin khách hàng mà còn là người trực tiếp chỉ đạo quy trình sản xuất.

Phú cùng Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định đã sử dụng một căn hộ cao cấp, biệt lập tại Vinh làm "xưởng sản xuất" các loại phôi bằng, chứng chỉ, thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe... được đặt hàng qua mạng.

Các giấy tờ giả được sản xuất với độ tinh vi gần như thật, công an cho hay.

Phú sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram ảo để đăng tin tuyển dụng người giúp việc, nhân viên văn phòng trên toàn quốc. Những người được tuyển không biết đang tiếp tay cho hành vi phạm pháp. Họ được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền, hoặc thực hiện các công việc đơn giản khác và vô tình trở thành mắt xích trong mạng lưới "rửa tiền" và hỗ trợ cho đường dây này.

Hàng nghìn giấy phép lái xe giả được Phú và đồng phạm sản xuất. Ảnh: Hồng Nhung

Các loại giấy tờ giả được chuyển đến một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách, trước khi giao cho khách hàng. Để tránh bị phát hiện, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các lô hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau của ViettelPost, VNPost trên khắp địa bàn thành phố. Mai Quốc Việt (trú tại Hà Nội) có nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.

Từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2022, nhà chức trách cáo buộc đường dây của Phú đã thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 19/9, Công an TP Huế khởi tố Phú cùng 7 đồng phạm Nguyễn Huy Tiến (46 tuổi, trú Hà Nội), Nguyễn Phi Định (28 tuổi, trú Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (43 tuổi, trú Huế), Trần Quốc Huy (31 tuổi trú Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (34 tuổi trú Hà Nội), Đinh Xuân Nam (25 tuổi trú Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (25 tuổi trú Nam Định) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Võ Thạnh