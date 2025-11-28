Nhóm kiến trúc sư Việt tại Sydney đạt giải quốc tế về quy hoạch đô thị

Squareone Atelier, nhóm kiến trúc sư do ông Truong Minh Quoc Uong dẫn dắt tại Sydney, giành giải ba cuộc thi quy hoạch quốc tế Hunnu City (Mông Cổ).

Là đơn vị có quy mô nhỏ, Squareone Atelier vẫn thuyết phục ban giám khảo nhờ khai thác chiều sâu cảnh quan thảo nguyên và văn hóa du mục Mông Cổ. Đồ án "Tenger City - The City of the Sky" được đánh giá cao bởi tư duy mobility, cấu trúc đô thị mở và cách tiếp cận văn hóa địa phương theo hướng hiện đại.

Phối cảnh thiết kế quy hoạch đô thị Hunnu City do Squareone Atelier thực hiện. Ảnh: Hunnu City

Cuộc thi hướng đến định hình Hunnu City, đô thị vệ tinh tương lai của thủ đô Ulaanbaatar, trong bối cảnh khí hậu mùa đông có thể xuống âm 30 độ C, địa hình trống trải và văn hóa du mục tồn tại hàng thế kỷ.

Khi khảo sát thực địa, nhóm cho biết hình ảnh gây ấn tượng mạnh là "đường chân trời vô tận". Ông Quoc Uong, đại diện nhóm chia sẻ: "Ở Mông Cổ, đường chân trời kéo dài không giới hạn, không rào cản, chỉ có bầu trời và mặt đất. Cảm giác ấy khiến chúng tôi nghĩ rằng một đô thị tương lai không nên bắt đầu bằng sự đóng khung, mà từ sự mở rộng".

Từ trải nghiệm này, nhóm phát triển cấu trúc đô thị xoay quanh ba giá trị: tự do, linh hoạt và lấy con người làm trung tâm. Các mô phỏng về vi khí hậu, gió và ánh sáng được sử dụng để tổ chức những cụm cư trú dạng vòng cung nhằm giảm tác động thời tiết khắc nghiệt. Hình thức vòng tròn của lều ger truyền thống trở thành cảm hứng tạo nên hệ thống không gian công cộng gắn kết cộng đồng.

Phối cảnh trung tâm Hunnu City với trục không gian Tenger Pillar - điểm nhấn chính trong đồ án. Ảnh: Hunnu City

Đại diện nhóm cho biết thành phố tương lai cần khuyến khích con người gặp gỡ, trò chuyện. Nhóm nhấn mạnh văn hóa bản địa là nền tảng không thể tách rời trong quy hoạch. "Đô thị không chỉ là đường sá hay công trình; đó là nơi con người sống, tin, cảm và thuộc về. Nếu bỏ qua văn hóa, thành phố có thể đúng kỹ thuật nhưng thiếu bản sắc", ông Uong nói.

Việc giành giải ba tại cuộc thi khiến cả nhóm khá bất ngờ bởi họ tham gia với số lượng thành viên ít ỏi, làm việc từ Sydney, chủ yếu với tinh thần thử sức. "Qua cuộc thi này, chúng tôi thấy nỗ lực của một nhóm nhỏ vẫn có thể chạm tới những sân chơi lớn", đại diện nhóm chia sẻ.

Ông Quoc Uong (ngoài cùng bên phải) giới thiệu về dự án. Ảnh: Hunnu City

Giải thưởng góp phần mở ra hướng đi mới cho nhóm thiết kế trẻ. Squareone Atelier kỳ vọng có thể đóng góp nhiều hơn tại Đông Nam Á - nơi các đô thị đang thay đổi nhanh chóng. Họ cũng nhận định các đơn vị thiết kế Việt Nam có nhiều lợi thế như khả năng thích nghi, quan sát tinh tế và tinh thần thử nghiệm.

"Đông Nam Á không nên rập khuôn mô hình phương Tây. Khu vực cần những đô thị dựa trên văn hóa bản địa, khí hậu và không gian khuyến khích tương tác xã hội", đại diện Squareone Atelier chia sẻ.

Ông Quoc Uong (thứ 5, từ phải sang) nhận giải thưởng tại cuộc thi. Ảnh: Hunnu City

Với Squareone Atelier, chiến thắng tại Mông Cổ không chỉ là kết quả của một đồ án dự thi, mà còn là dấu mốc mới cho hành trình phát triển của đơn vị. Từ một studio nhỏ, họ có thể bước lên bản đồ quy hoạch quốc tế cùng tinh thần không ngại thử thách.

Cuộc thi Hunnu City International Urban Design Competition thuộc chương trình phát triển đô thị mới do Chính phủ Mông Cổ chỉ đạo, với mục tiêu quy hoạch khu Hunnu City tại Khushig Valley, gần sân bay quốc tế mới Chinggis Khan ở Ulaanbaatar. Đây là một cuộc thi quy mô quốc tế, thu hút hàng trăm công ty kiến trúc, quy hoạch từ nhiều nơi trên thế giới. Chương trình diễn ra từ tháng 7 đến tháng 11, gồm các vòng nộp hồ sơ ý tưởng và chấm xét bởi hội đồng giám khảo quốc tế để tìm ra top 5.

Song Anh