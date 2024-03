Nhóm học sinh Việt vào chung kết cuộc thi robot thế giới

Nhóm học sinh từ TP HCM, Hà Nội và Thừa Thiên Huế sẽ đại diện Việt Nam tham gia vòng Chung kết thế giới cuộc thi Robotacon First Lego League 2024.

Cuộc thi Robotacon First Lego League 2024 nằm trong chuỗi hệ thống cuộc thi STEAM Robot Robotacon do Đại sứ quán Đan Mạch và Công ty cổ phần Việt Tinh Anh, đối tác của First tại Việt Nam tổ chức. Theo đó, ba đội chiến thắng trong vòng thi quốc gia khu vực Bắc, Trung, Nam giành được cơ hội tiến vào vòng Chung kết thế giới.

Vòng thi quốc gia diễn ra tại Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc - UK Academy (Bình Thạnh - TP HCM) và Trường Tiểu học - THCS - THPT Everest Hà Nội. Kết quả chung cuộc, ba đội vô địch gồm: Eureka - Master (miền Trung), Techtitans (miền Bắc) và BL Rubber Duck (miền Nam).

Đội Eureka - Master đến từ Trường UK Academy Huế, Trường Tiểu học Quang Trung, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Phượng Hoàng và Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt tại (Thừa Thiên Huế) giành vô địch. Ảnh: Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Ngoài ra, các đội xếp thứ hạng tiếp theo như: NSHM Sao Thủy (Hà Nội), Shining Glory (TP HCM), Hanoi Academy (Hà Nội) và Neo Record (Thừa Thiên Huế) cũng đại diện Việt Nam tham gia vào hệ thống sân chơi thế giới của First, diễn ra tại Mỹ, Na Uy và Hong Kong. Nhóm học sinh sẽ tranh tài với những đội thi top đầu của các cường quốc về khoa học kỹ thuật như Mỹ, Đan Mạch, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungary...

Đội Techtitans (Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội) đạt giải vô địch ở bảng Explore khu vực miền Bắc cuộc thi Robotacon First Lego League 2024. Ảnh: Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Các đội vô địch nhận được 50 triệu đồng tiền mặt, cúp, huy chương, quà tặng từ các đơn vị tài trợ. Tất cả thí sinh còn nhận được giấy chứng nhận bởi Đại sứ quán Đan Mạch và First - tổ chức uy tín của Mỹ về STEM cho học sinh trên toàn thế giới.

Đội BL Rubber Duck từ Trường Quốc tế Canada, Trường THCS Điện Biên, Trường THCS Vinschool cơ sở Central Park, Trường quốc tế Hồ Chí Minh ISHCMC, Delta Global School, Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu (TP HCM) chiến thắng khu vực miền Nam. Ảnh: Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Với chủ đề "Masterpiece - Kiệt tác", Robotacon First Lego League tại Việt Nam thu hút hơn 500 học sinh từ các trường tiểu học đến THPT và trung tâm trên toàn quốc tham gia tranh tài. Các em đã mang đến nhiều giải pháp sáng tạo kết nối công nghệ và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực nghệ thuật. Qua cuộc thi, thí sinh phát triển những kỹ năng của học sinh thế kỷ 21 như làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy phản biện, nghiên cứu dự án...

First Lego League là một trong những cuộc thi robot lớn nhất thế giới, diễn ra tại hơn 110 quốc gia và thu hút khoảng 500.000 thí sinh đam mê STEM robot tham gia hàng năm.

Thiên Minh