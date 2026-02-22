Chủ nhật, 22/2/2026
Nhóm du khách bị rượt đánh ở Vũng Tàu

TP HCMNhóm du khách bị chủ và nhân viên quán cơm niêu trên đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, đuổi đánh sau mâu thuẫn, tranh cãi chỗ đậu ôtô.

Sự việc xảy ra sáng 21/2 (mùng 5 Tết). Nhóm du khách 5 người lớn và một trẻ em ở Đồng Nai đi ôtô đến đường Trần Phú tìm quán cà phê giải khát, ngắm biển.

Một nguời trong nhóm cho biết, khi dừng xe ở lề đường, sát khu đất trống, nhóm cử người vào quán cà phê hỏi xem còn chỗ hay không. Lúc này, người ở quán cơm niêu bên kia đường (số 98 Trần Phú) yêu cầu không được đỗ xe. Hai bên xảy ra tranh cãi.

Cảnh chủ quán cơm niêu rượt đánh du khách ở Vũng Tàu
 
 

Người đàn ông cầm ghế, xẻng rượt đánh nhóm du khách. Video: Người dân cung cấp

Người đàn ông cầm ghế lao tới đánh, đạp một phụ nữ trong nhóm du khách, nhưng được can ngăn. Sau đó, ông tiếp cận một thanh niên tay cầm viên gạch thách thức đánh vào đầu mình, song anh này không làm theo

Tiếp đó, ông này trở về quán cầm xẻng trở lại rượt đánh khiến một thanh niên trong nhóm du khách bị sưng mặt, bầm tím.

Công an phường Vũng Tàu đã triệu tập chủ quán 49 tuổi - người bị xác định cầm xẻng rượt đuổi nhóm du khách - cùng hai người liên quan tại quán cơm niêu để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trường Hà

