Nhóm du khách bị rượt đánh ở Vũng Tàu

TP HCMNhóm du khách bị chủ và nhân viên quán cơm niêu trên đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, đuổi đánh sau mâu thuẫn, tranh cãi chỗ đậu ôtô.

Sự việc xảy ra sáng 21/2 (mùng 5 Tết). Nhóm du khách 5 người lớn và một trẻ em ở Đồng Nai đi ôtô đến đường Trần Phú tìm quán cà phê giải khát, ngắm biển.

Một nguời trong nhóm cho biết, khi dừng xe ở lề đường, sát khu đất trống, nhóm cử người vào quán cà phê hỏi xem còn chỗ hay không. Lúc này, người ở quán cơm niêu bên kia đường (số 98 Trần Phú) yêu cầu không được đỗ xe. Hai bên xảy ra tranh cãi.