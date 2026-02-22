Nhóm du khách bị rượt đánh ở Vũng Tàu

Sự việc xảy ra sáng 21/2 (mùng 5 Tết). Nhóm du khách 5 người lớn và một trẻ em ở Đồng Nai đi ôtô đến đường Trần Phú tìm quán cà phê giải khát, ngắm biển.
Một nguời trong nhóm cho biết, khi dừng xe ở lề đường, sát khu đất trống, nhóm cử người vào quán cà phê hỏi xem còn chỗ hay không. Lúc này, người ở quán cơm niêu bên kia đường (số 98 Trần Phú) yêu cầu không được đỗ xe. Hai bên xảy ra tranh cãi.
Người đàn ông cầm ghế lao tới đánh, đạp một phụ nữ trong nhóm du khách, nhưng được can ngăn. Sau đó, ông tiếp cận một thanh niên tay cầm viên gạch thách thức đánh vào đầu mình, song anh này không làm theo
Tiếp đó, ông này trở về quán cầm xẻng trở lại rượt đánh khiến một thanh niên trong nhóm du khách bị sưng mặt, bầm tím.
Công an phường Vũng Tàu đã triệu tập chủ quán 49 tuổi - người bị xác định cầm xẻng rượt đuổi nhóm du khách - cùng hai người liên quan tại quán cơm niêu để điều tra, làm rõ vụ việc.
Trường Hà