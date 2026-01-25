Nhóm 'Đi Bão' va chạm xe máy khiến 3 thành viên tử vong giữa đường

Quảng TrịBa người tuổi từ 16 đến 18 đi xe máy tốc độ cao đã va chạm với xe cùng nhóm "Đi Bão", lao vào dải phân cách khiến tử vong tại chỗ.

Tối 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc 3 người tử vong trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, đồng thời khởi tố bốn bị can.

Cơ quan Công an triệu tập những người liên quan lấy lời khai. Ảnh: Anh Khánh

Ngày 22/1, 7 thanh thiếu niên lên mạng xã hội lập nhóm chat có tên "Đi Bão", rủ tụ tập chạy xe tốc độ cao trên đường. Nhóm sau đó rủ thêm một số người khác, thống nhất thời gian, địa điểm tập trung để chạy xe máy vào Đồng Hới để "Đi Bão".

Đến khoảng 23h ngày 24/1, nhóm di chuyển theo đường F325 về đường Quốc lộ 1 chạy qua cầu Nhật Lệ 2, theo đường Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Nhật Lệ 1.

Theo nhà chức trách, quá trình di chuyển, nhóm điều khiển xe tốc độ cao lạng lách, đánh võng trên đường và đã va chạm với nhau trên đường Võ Nguyên Giáp. Trong đó một xe chở ba người đã trượt dài và va vào dải phân cách khiến cả ba tử vong tại chỗ. Một xe khác có hai người bị thương được đi cấp cứu.

Qua trích xuất camera và lời khai, công an xác định 17 người liên quan, chủ yếu là thanh thiếu niên từ 14 đến 19 tuổi. Cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập 12 người làm việc.

Đắc Thành