Nhóm cướp thủ dao tấn công người truy đuổi

TP HCMNguyễn Trung Tuấn, 29 tuổi, cùng 3 đồng phạm chuyên thủ dao đi cướp giật, nếu có người truy đuổi sẽ tấn công để tẩu thoát.

Ngày 24/10, Tuấn và Hàng Phú Quý (29 tuổi), Lưu Thanh Tùng (27 tuổi), Quách Tấn Tài (32 tuổi) bị Công an quận 5 bắt về hành vi Cướp giật tài sản.

Tuấn (phía trên, bên trái) và đồng phạm. Ảnh: Bảo Trân

Theo điều tra, sáng 28/9, nhóm Tuấn đi hai xe máy qua các tuyến đường ở quận 5 tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Đến đường Hồng Bàng, họ phát hiện đôi nam nữ chở nhau phía trước, cô gái đeo giỏ xách, nên bám theo.

Tuấn áp sát xe đôi nam nữ để Quý (ngồi sau) giật phăng túi xách có iPhone 13 Promax, đồng hồ, 3 triệu đồng, nhiều giấy tờ... rồi tăng ga bỏ chạy. Hai đồng phạm còn lại cũng vọt theo, ngăn cản, hăm doạ người đi đường truy đuổi.

Nhận tin báo, Công an quận 5 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM trích xuất camera an ninh nhà dân trên tuyến đường để truy tìm dấu vết băng cướp. Mới đây, nhóm Tuấn đang tụ tập chuẩn bị đi gây án thì trinh sát ập vào bắt.

Tang vật và hung khí cảnh sát thu giữ của nhóm Tuấn. Ảnh: Bảo Trân

Tuấn cùng đồng phạm thừa nhận trong thời gian qua đã cướp giật được 8 vụ. Mỗi lần đi "ăn hàng", nhóm này luôn thủ dao sẵn sàng tấn công nạn nhân, chống trả người truy đuổi.

Quốc Thắng - Bảo Trân