Nhóm cướp nhí giật túi xách của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Ngày 4/4, Công an phường Bồ Đề đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ hành vi cướp giật tài sản của An, 21 tuổi, cùng thiếu niên 13 và 16 tuổi, cùng trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng. Trong đó, An có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản.

Theo công an, sau khi rủ nhau bỏ nhà đi lang thang, ba thanh thiếu niên di chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 16h ngày 1/4, nhóm thấy cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn tại khu vực ngõ 295/24 đường Ngọc Thụy, trên đùi có túi xách nên nảy sinh ý định cướp giật.

Sau vài phút bàn bạc, An tiếp cận vờ hỏi đường, trong khi đồng bọn còn lại bất ngờ áp sát, giật túi xách. Đến 15h ngày 2/4, cả nhóm bị bắt.

