Môi giới mại dâm giá 2,5 triệu đồng cho 'quý bà tuổi 40'

Bắc NinhĐỗ Văn Thành bị cáo buộc chuyên môi giới mại dâm cho phụ nữ với giá 2,5 triệu đồng một lượt "tàu nhanh" tại khách sạn.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa khởi tố, tạm giam Đỗ Văn Thành, 42 tuổi, trú phường Hà Đông, Hà Nội, để điều tra hành vi Môi giới mại dâm, theo khoản 2 điều 328 Bộ luật hình sự. Nhà chức trách đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính với nhóm mua bán dâm.

Theo công an, Thành cầm đầu đường dây mua bán dâm chuyên phục vụ các "quý bà". Người nào có nhu cầu sẽ liên hệ với Thành qua Zalo để thỏa thuận và đặt cọc một triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi mua dâm, khách sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại cho Thành.

Ngày 21/1, cảnh sát kiểm tra hai khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường và phường Bắc Giang đã phát hiện hai phụ nữ tuổi 40 đang mua bán dâm do Thành môi giới.

Hai người bán dâm đều là nam, 39 tuổi và 22 tuổi, đang sống tại Hà Nội. Theo lời khai giá "tàu nhanh" là 2,5 triệu đồng một lượt, một người. Trong số này, họ Thành trả một triệu đồng tiền công và bao trọn chi phí di chuyển.

Phạm Dự