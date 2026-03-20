Tự tỏ tình không cần người tư vấn, tôi bị em từ chối

Em 19 tuổi, gần như chưa có mối tình nào. Em từng yêu thầm nhưng không dám nói hay bày tỏ tình cảm vì bản thân rất nhút nhát. Khi nói chuyện với các bạn nữ, em thường lúng túng và không biết làm thế nào để gây thiện cảm. Năm lớp 11, em bắt đầu học tiếng Trung và quen một người bạn Trung Quốc qua mạng xã hội. Qua người đó, em được giới thiệu với một bạn nữ người Việt Nam cũng thích tiếng Trung giống em. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có một đêm em bị mất ngủ. Khi vào Facebook, em thấy chỉ có một mình bạn ấy đang online. Em chủ động nhắn tin làm quen và biết được bạn cùng quê với em nhưng đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Em cảm thấy rất có duyên khi hai đứa vừa cùng quê lại có nhiều sở thích giống nhau.

Từ đó, em thường xuyên like ảnh của bạn, đọc status và dần dần cảm thấy thích bạn lúc nào không hay. Tuy nhiên, em vẫn không dám nói ra mà chỉ giữ trong lòng. Gần đây, bạn ấy chủ động nhắn tin cho em. Lúc đó, em nghĩ cơ hội của mình đã đến. Vì không tự tin trong việc nói chuyện với con gái, em nhờ hai anh cùng phòng giúp trả lời tin nhắn và tư vấn cách nói chuyện. Nhờ vậy, em đã hẹn được bạn ấy đi chơi vào một buổi sáng cuối tuần. Em rất vui, còn nhờ hai anh tư vấn cách ăn mặc, cách nói chuyện và cả việc chuẩn bị quà cho buổi gặp đầu tiên. Sau đó, em quyết định tự mình nhắn tin, không nhờ hai anh nữa vì không muốn phụ thuộc.

Ai ngờ, với cách nhắn tin còn vụng về của mình, em đã bị bạn ấy từ chối. Bạn nói rằng đã có người yêu và không muốn người yêu hiểu lầm. Tối hôm đó, em cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Em mua bia về uống, hy vọng có thể lấy dũng khí để bày tỏ tình cảm lại nhưng bạn ấy đã tắt máy. Em rất buồn. Những ngày sau đó, em chỉ lên mạng xã hội để xem ảnh của bạn. Anh chị cho em lời khuyên, làm thế nào để có thể theo đuổi lại cô gái đó? Em thực sự thấy bạn ấy rất dễ thương, hơn tất cả những cô gái em từng gặp.

Hoàng Thanh