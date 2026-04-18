Nhịp sống năng động tuổi 90 của tài tử 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký'

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ đăng các video đời thường, thu hút chú ý của nhiều khán giả. Ông cho biết tập gym với huấn luyện viên riêng, hai đến ba tiếng mỗi ngày ở phòng gym là thói quen ăn vào máu, ông không thể từ bỏ. Khi công tác, diễn viên cũng tìm phòng tập để rèn các bài tập nâng tạ, giãn cơ toàn thân.
Ngoài tập gym, ông Vương Đức Thuận đam mê môn bơi và trượt băng. Ông cũng dành thời gian đi dạo công viên với bạn đời mỗi buổi sáng. Tài tử nói: "Cảm thấy thích chơi môn nào thì tập môn đó, tập môn nào cũng được, miễn là không nằm lười".
Diễn viên nhận nhiều lời mời đóng phim, dự các sự kiện thời trang, quảng cáo trong và ngoài Trung Quốc. Năm ngoái, ông ghi hình ít nhất 4 phim, trong đó có Đại hồng bao: Long phượng trình tường, Điếu vương. Cũng trong năm 2025, tài tử gây tiếng vang khi lồng tiếng vai Vô Lượng tiên ông - nhân vật phản diện nặng ký trong bom tấn hoạt hình Na Tra: Ma đồng náo hải (Na Tra 2). Ông ghét nhàn rỗi, bứt rứt trong người nếu không được làm việc, vận động.
Khi được hỏi mong muốn người khác nhớ về Vương Đức Thuận như thế nào, nghệ sĩ nói ông không hy vọng người khác nhớ về mình. "Tôi đến thế giới một lần, rực rỡ hay không tôi không bận tâm, tôi chỉ bận tâm mình đã đến, vậy là đủ. Phim Na Tra có câu thoại: 'Mệnh ta do ta định đoạt chứ không do trời định', tôi thấy câu đó như nói về mình vậy".
Nghệ sĩ sinh ra trong gia đình nghèo, không được học đến nơi đến chốn. Năm 24 tuổi, khi làm ở đoàn kịch nói tỉnh Liêu Ninh, ông học bổ túc văn hóa buổi tối. Năm 50 tuổi, tài tử tới Bắc Kinh sống, theo đuổi nghề diễn. Ông góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Trở về tuổi 20, Kiếm vũ, Điều nàng muốn (What Women Want), Thiên kim nữ tặc, Thiếu niên Trương Tam Phong, Vua Kungfu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 (vai Trương Tam Phong).
Như Anh