Trên trang cá nhân, nghệ sĩ đăng các video đời thường, thu hút chú ý của nhiều khán giả. Ông cho biết tập gym với huấn luyện viên riêng, hai đến ba tiếng mỗi ngày ở phòng gym là thói quen ăn vào máu, ông không thể từ bỏ. Khi công tác, diễn viên cũng tìm phòng tập để rèn các bài tập nâng tạ, giãn cơ toàn thân.

Nhịp sống năng động tuổi 90 của tài tử 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký'

Ngoài tập gym, ông Vương Đức Thuận đam mê môn bơi và trượt băng. Ông cũng dành thời gian đi dạo công viên với bạn đời mỗi buổi sáng. Tài tử nói: "Cảm thấy thích chơi môn nào thì tập môn đó, tập môn nào cũng được, miễn là không nằm lười".

Diễn viên nhận nhiều lời mời đóng phim, dự các sự kiện thời trang, quảng cáo trong và ngoài Trung Quốc. Năm ngoái, ông ghi hình ít nhất 4 phim, trong đó có Đại hồng bao: Long phượng trình tường, Điếu vương. Cũng trong năm 2025, tài tử gây tiếng vang khi lồng tiếng vai Vô Lượng tiên ông - nhân vật phản diện nặng ký trong bom tấn hoạt hình Na Tra: Ma đồng náo hải (Na Tra 2). Ông ghét nhàn rỗi, bứt rứt trong người nếu không được làm việc, vận động.