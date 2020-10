Nhiều xã ở Nghệ An bị cô lập

Mưa liên tiếp hai ngày qua khiến nhiều xã ở huyện Thanh Chương, Đô Lương bị cô lập, nhà dân ngập sâu hơn một mét, nhiều người lên mạng kêu cứu.

Từ 13h đến 19h ngày 29/10, vùng núi phía Tây Nghệ An mưa rất to, dao động 100-200 mm. Một số nơi mưa lớn hơn như Thanh Thủy, 250 mm, Thanh Chương 240 mm, Đô Lương 210 mm... Mưa to khiến nước lũ tại các khe suối nhỏ dâng cao, làm ngập nhiều cầu tràn, một số tuyến đường.

Một nhà dân ở xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương) di tản đồ đạc khi nước tràn vào nhà. Ảnh: CTV

Ông Lê Đình Thanh, Phó chủ tịch huyện Thanh Chương, cho biết xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn với hàng nghìn hộ dân bị nước cô lập hoàn toàn; xã Thanh Đức, Hạnh Lâm bị chia cắt cục bộ một số xóm. Tại thị trấn Dùng, nước ngập gần nửa mét do thoát không kịp.

Hiện mưa vẫn xối xả, nước ở sông Lam đang lên nhanh, gây ngập nhiều nhà dân khu vực ven sông, có nhà ngập hơn 1m, đồ đạc không kịp di tản. Nhiều người lên mạng xã hội đăng tin cầu cứu lực lượng cứu hộ.

"Lực lượng cứu hộ từng xã đang túc trực để sẵn sàng di tản đồ đạc cho những hộ bị nước ngập, sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm", ông Thanh nói.

Khu vực thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương) đêm 29/10. Ảnh: CTV.

Tuyến quốc lộ 46 từ thành phố Vinh lên thị trấn Dùng đang bị chia cắt do rú Nguộc (xã Thanh Ngọc) bị sạt lở.

Tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, nhiều nơi ngập gần 1m. Anh Nguyễn Công Độ, thành viên đội cứu hộ tình nguyện cho biết, tới khuya 29/10, 12 người trong đội đã tiếp cận được 5 gia đình đều có người già và trẻ em bị mắc kẹt. Những người này đã được đưa tới nơi an toàn.

Theo anh Độ, chưa bao giờ chứng kiến khu vực trấn Đô Lương mưa to, kéo dài trong nhiều giờ, nước ngập sâu như vậy. "Rất nhiều người đang gọi điện thoại và lên mạng xã hội đăng thông báo bị nước cô lập, cần cứu hộ", anh Độ nói.

Một nhà dân ở Nghệ An nước lút gần hết cửa sổ đêm 29/10. Ảnh: CTV.

Do mưa lớn, 4 nhà máy thủy điện và hồ thủy lợi đang xả lũ. Trong đó, thủy điện Châu Thắng (huyện Quế Phong) xả lũ từ 17h chiều 29/10 với lưu lượng 76-400 m3/s; thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông) xả 500-1.000 m3/s; thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn) xả từ 19h ngày 29/10 với 140-400 m3/s; thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) xả từ 20h30 tối 29/10 với 200-500 m3/s. Hồ Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai) xả lũ từ 1h đến 6h ngày 30/10 với lưu lượng 20-100 m3/s.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định do tác động của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp qua Trung Trung Bộ và nhiễu động gió đông trên cao, từ nay đến 31/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa to, phổ biến 100-250 mm; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 350 mm.

Từ ngày 30/10 đến 31/10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Nguyễn Hải