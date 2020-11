Nhiều ưu đãi mua sắm tại Gold Coast Nha Trang dịp 20/11

Từ 20-26/11, nhiều thương hiệu quốc tế lớn đồng loạt giảm giá trong tuần lễ khai trương tại trung tâm thương mại Gold Coast.

Trung tâm thương mại Gold Coast tọa lạc tại số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Vừa qua, hàng loạt thương hiệu quốc tế lớn như ACFC - Mango, Typo, Banana Republic, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Fitflop, Bossini, Sunnies Studios, Watch Me, Giordano, IORA, Keds, Levi's.... đã có mặt tại đây.

Nhiều nhãn hàng tại Gold Coast Mall tung loạt khuyến mại hấp dẫn.

Dịp này, nhiều thương hiệu áp dụng chương trình khuyến mãi như Mango giảm 15% toàn bộ sản phẩm nguyên giá, tặng túi Tote trị giá 145.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên có hóa đơn sau giảm đạt giá trị 500.000 đồng, từ 20-21/11.

Thương hiệu Bossini cũng đưa ra chương trình giảm giá 20% tất cả sản phẩm, tặng túi canvas cho hóa đơn từ 1,99 triệu đồng, từ 20 - 22/11.

Từ 18-20/11, thương hiệu mắt kính Jess cũng giảm 15% tất cả sản phẩm kính nguyên giá. Thương hiệu giảm thêm với một số loại kính, đồng giá nhiều loại kính chỉ từ 150.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể khám mắt miễn phí và nhận một voucher tròng kính Asahi Japan với hóa đơn bất kì.

Thương hiệu đồ lót, đồ ngủ từ Thái Lan - Sabina, từ 20/10 đến 22/11 cũng áp dụng chương trình khuyến mãi: mua một sản phẩm giảm 15%; mua từ hai sản phẩm giảm 40%. Khách hàng cũng được tặng túi vẽ tay khi mua hóa đơn từ 1 triệu đồng và voucher tham quan, mua sắm tại trung tâm thương mại Gold Coast.

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhãn hàng Ecco từ Đan Mạch áp dụng giảm giá một số sản phẩm đến 30%, 50%. Trong đó, giảm giá 10% tất cả sản phẩm (giày, túi, ví, thắt lưng...) áp dụng từ ngày 19 - 22/11.

Tòa nhà Gold Coast tại trung tâm thành phố Nha Trang.

Ngoài các nhãn hàng quốc tế, Gold Coast Mall còn quy tụ các thương hiệu thời trang trong nước như: Min by Ann, Vincent Đoàn, Cao Minh Tiến, Kakids, 5Theway, BOO, Exit, On and Off, Wannabe... cùng những sản phẩm chất lượng, hợp xu hướng, đa dạng, đi kèm với các ưu đãi giảm giá.

Các nhãn hàng mĩ phẩm chăm sóc da, nước hoa, trang sức như Aqua Mineral; PNJ; L'amour de Paris... cũng tung ra nhiều đợt khuyến mại từ trước, trong và sau tuần lễ khai trương và giảm giá này.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại trung tâm thương mại Gold Coast.

"Gold Coast cũng là địa điểm phù hợp để gặp gỡ người thân, bạn bè trong những quán cafe ngon, sạch, view đẹp như The Coffee House; Ông Bầu. Đây cũng là thế giới vui chơi của giới trẻ với các hoạt động văn hóa, âm nhạc, giải trí...", đại diện trung tâm thương mại cho hay.

Ngoài ra, khu ẩm thực Food Island, tầng 7 của trung tâm thương mại nay cũng quy tụ phong cách ẩm thực đa quốc gia, từ các cửa hàng Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản...

(Nguồn: Gold Coast)