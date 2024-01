Nhiều trường kỹ thuật giữ ổn định phương thức tuyển sinh

Ba Đại học Bách khoa và một số trường khối kỹ thuật khác dự kiến giữ ổn định phương thức xét tuyển, gồm xét kết quả thi riêng, chứng chỉ quốc tế hay học bạ.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết năm 2024, trường sẽ giữ ổn định ba phương thức tuyển sinh như năm trước, gồm: xét tuyển tài năng, dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do trường tổ chức và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đại diện nhà trường, Bách khoa Hà Nội sẽ công bố đề án tuyển sinh sớm hơn mọi năm. Học sinh có thể tham khảo các điều kiện và phương thức xét tuyển năm ngoái để định hướng chọn ngành, nghề và chuẩn bị các điều kiện để xét tuyển.

Sớm nhất là phương thức xét tuyển tài năng, năm ngoái Đại học Bách khoa Hà Nội dành 20% chỉ tiêu. Các thí sinh diện này cần có giải thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật quốc gia hoặc có chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP hoặc IB. Trường cũng xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn với thí sinh có học lực loại giỏi, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tham gia Đường lên đỉnh Olympia từ vòng tháng, là học sinh trường chuyên, năng khiếu.

Năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 7.650 sinh viên, tăng 150 so với năm ngoái do mở thêm hai ngành/chương trình đào tạo là An toàn thông tin và Ngôn ngữ Trung Quốc (mô hình liên kết 2+2), nâng tổng số ngành và chương trình đào tạo lên thành 52.

Trường sử dụng 6 phương thức tuyển sinh, tương tự năm ngoái, trong đó phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 65% tổng chỉ tiêu.

Các phương thức còn lại gồm xét tuyển thẳng (không giới hạn chỉ tiêu); xét thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và thí sinh có chứng chỉ quốc tế (8%); xét học bạ THPT (15%); xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (6%) và điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (6%).

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại ngày hội tư vấn xét tuyển ở Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, sáng 14/1. Ảnh: Lệ Nguyễn

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 3.500 chỉ tiêu cho 38 ngành, chuyên ngành đào tạo, trong đó có chuyên ngành mới là Vi điện tử - Thiết kế vi mạch, thuộc ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông.

Trường sử dụng 6 phương thức gồm xét tuyển thẳng, tuyển sinh theo đề án riêng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM và điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Các phương thức này tương tự năm ngoái.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM cũng cho biết giữ ổn định phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét theo công thức riêng, kết hợp điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, năng lực khác (chứng chỉ, giải thưởng); ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP HCM; xét thí sinh có chứng chỉ quốc tế hoặc thí sinh nước ngoài (chỉ áp dụng cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tiên tiến); xét tuyển thí sinh vào các chương trình quốc tế (Australia, New Zealand).

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM cho hay năm 2024 áp dụng bốn phương thức xét tuyển như năm ngoái, gồm: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng (10% chỉ tiêu), xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (50%), xét học bạ lớp 12 (30%), xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM (10%).

Trong đó, trường ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc đạt giải kỳ thi Olympic (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển); học sinh trường chuyên, lớp chuyên; học sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương và học sinh các trường THPT có hợp tác với trường.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển hoặc xét học bạ phải có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (lớp 12) từ 21 trở lên. Riêng thí sinh đăng ký ngành Dược học, điều kiện là học lực lớp 12 xếp loại giỏi và tổng điểm ba môn trong tổ hợp đạt tối thiểu 24.

Tại phân hiệu Quảng Ngãi, Đại học Công nghiệp TP HCM tuyển 6 ngành (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) với bốn phương thức tương tự. Tuy nhiên, phương thức xét học bạ lớp 12, điểm sàn chỉ là 19.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM tuyển 45 ngành, gồm hai ngành mới là Thiết kế vi mạch và Tâm lý học giáo dục với 5 phương thức: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các phương thức này giữ nguyên như năm 2023.

Các đại học đang lần lượt công bố phương án tuyển sinh năm nay, một số trường có thay đổi, như Đại học Kinh tế quốc dân ngừng xét học bạ, các trường khối quân đội lần đầu xét tuyển bằng học bạ và bằng điểm thi đánh giá năng lực của hai Đại học quốc gia.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác xét tuyển đại học tương tự năm ngoái. Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng, nhưng phải nhập lên hệ thống chung của Bộ, kể cả với các phương thức xét tuyển sớm (học bạ, chứng chỉ quốc tế...).

Dương Tâm