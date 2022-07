Nhiều trẻ suy hô hấp nặng do cúm A

Hà NộiSố bệnh nhi mắc cúm A vào Viện Nhi Trung ương cấp cứu gần đây tăng cao, nhiều trẻ biến chứng suy hô hấp, co giật; 6% biểu hiện viêm não.

Bé gái 6 tháng tuổi (Hà Tĩnh) nhập Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy hô hấp nặng nề, phổi tổn thương nhiều, hôm 15/7. Các bác sĩ cho biết bé có bệnh nền viêm phổi nên khi mắc cúm A, sức khỏe tiến triển xấu nhanh. Trước đó, bé sốt cao nhiều ngày, điều trị ở viện tuyến dưới nhưng bệnh không thuyên giảm.

Sau nhập viện, các bác sĩ chỉ định thở oxy khí dung, vỗ long đờm, sức khỏe dần cải thiện. Bé không phải đặt nội khí quản thở máy, song cần tiếp tục theo dõi và chăm sóc sát sao.

Bệnh nhi suy hô hấp nặng, phải liên tục vỗ long đờm, thở oxy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 19/7, TS.BS Đỗ Thiện Hải, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết trường hợp trên là một trong hàng trăm ca bệnh đến khám và điều trị cúm A trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, số trẻ mắc cúm A mức độ nặng phải nhập viện cấp cứu có xu hướng tăng.

Theo đó, Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em đang điều trị hơn 100 bệnh nhi mắc cúm A, tăng nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Nhiều trẻ bị viêm phổi, suy hô hấp, một số phải hỗ trợ thở ôxy, chạy ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo)...

Biểu hiện của trẻ mắc cúm A khi nhập viện là sốt cao liên tục 38-39 độ C không đáp ứng thuốc hạ sốt, ăn kém, mệt mỏi và nhiều trường hợp co giật. Có bệnh nhi sốt cao, nôn, tụt huyết áp, gia đình đưa đi cấp cứu mới biết con mắc cúm A.

Theo bác sĩ Hải, diễn biến bệnh cúm ngày càng nặng nề. 10 năm trước, bệnh nhi mắc bệnh cúm A chủ yếu viêm long đường hô hấp kèm sốt nhưng từ năm 2019-2020 đến nay, trẻ có các triệu chứng nặng hơn rõ rệt, đặc biệt là biểu hiện thần kinh nặng nề. Cụ thể, 45% trẻ mắc cúm A vào viện có hiện tượng co giật, 6% các bé sau nhiễm cúm A có dấu hiệu viêm não.

Tương tự, các bệnh viện khác tại Hà Nội ghi nhận trường hợp trẻ suy hô hấp do cúm A tăng. Khoa Nhi của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ghi nhận số ca nhập viện tăng bất thường so cùng thời điểm các năm trước, chiếm tỷ lệ 1/4 trên tổng số ca nhi vào khám mỗi ngày. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Thanh Nhàn, Xanh Pôn... liên tục tiếp nhận trẻ cấp cứu do cúm A.

Tình trạng bệnh nhi mắc cúm A cũng tăng ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) ghi nhận số lượng trẻ mắc cúm A tăng đột biến với trên 20 ca. Trong khi đó, số lượng trẻ đến khám cúm A tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang tăng từ 30 đến 40% so với năm ngoái. Còn Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) điều trị hơn 40 bệnh nhi do cúm A. Đa số các bé nhập viện đều trong tình trạng khá nặng, sốt cao dẫn đến co giật, lơ mơ... và lây chéo lẫn nhau.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhi mắc cúm A tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ cho biết năm nay cúm A bùng phát trái mùa, đến sớm hơn so với mọi năm. Chủng cúm này rất ít xuất hiện trong mùa nóng, ca bệnh lác đác không đáng kể mà thường sinh sôi mạnh vào mùa đông xuân khi trời lạnh, nồm ẩm.

Riêng năm 2022, nhiều chuyên gia nhận định do thời tiết biến đổi bất thường, đến tháng 5 vẫn còn các đợt không khí lạnh, có thể là lý do khiến virus cúm A sinh sôi. Thực trạng này có thể gây nguy cơ dịch chồng dịch, vì các ca sốt xuất huyết và bệnh nhân Covid-19 cũng tăng lên vào cùng thời điểm.

"Ngoài ra, thời tiết ngày nắng gắt, đêm mưa dông cũng là điều kiện bùng phát bệnh truyền nhiễm, sốt virus... ở cả người lớn và trẻ nhỏ, cần đề phòng", bác sĩ nói.

Cúm A có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng (do hắt hơi, ho). Bệnh diễn biến lành tính, hồi phục 2-7 ngày nhưng đối với trẻ em, đặc biệt trẻ có bệnh nền, bệnh diễn biến nặng và dễ có biến chứng. Ngoài ra, nhóm người mắc bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch... cũng cần cẩn trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đảm bảo biện pháp vệ sinh cá nhân như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi hắt hơi, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, đồng thời tăng cường dinh dưỡng bằng ăn uống để tăng khả năng phòng bệnh.

Người có biểu hiện bệnh như hắt hơi, chảy nước mũi cấp tính, sốt, đau họng, mệt, đau đầu, ớn lạnh, đau mỏi toàn thân nên hạn chế tiếp xúc với người cao tuổi, có nhiều bệnh nền.

Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ. Khi trẻ mắc bệnh, phụ huynh cần chú ý dịnh dưỡng để trẻ nhanh hồi phục. Cho trẻ ăn thực phẩm chế biến dưới dạng lỏng, dễ tiêu như cháo súp, các món hầm nhừ, nước hầm rau củ... Tăng cường thực phẩm giàu đạm từ thịt, cá, trứng, thịt gia cầm, ngũ cốc nguyên hạt, các sản phẩm từ sữa ít béo... Nên cho trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C từ nước cam, chanh, bưởi, dưa hấu... để hỗ trợ tăng sức đề kháng. Nếu trẻ mệt, biếng ăn, nên chia nhỏ bữa ăn thành 5-6 lần trong ngày giúp dễ ăn và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Phụ huynh nên thông báo cho cô giáo, người quản lý nơi trẻ sinh hoạt tập trung, để các trẻ khác có các biện pháp phù hợp phòng bệnh, vệ sinh đường hô hấp, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Thùy An