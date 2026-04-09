Nhiều trải nghiệm tại gian hàng Vietluxtour xuyên suốt VITM 2026

Vietluxtour giới thiệu hành trình Côn Đảo gắn với bảo vệ rùa biển, sống cùng người bản địa tại Mộc Châu, cùng chuỗi minigame nhận quà, ngày 9-12/4.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 là kỳ hội chợ lần thứ 15, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thường niên. Chương trình sẽ quy tụ khoảng 450 gian hàng, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội. Tại đây, Vietluxtour mang đến nhiều hành trình xanh được thiết kế linh hoạt cùng các minigame, kéo dài liên tục trong 4 ngày, hướng đến nhóm khách gia đình, người trẻ.

Du lịch xanh gắn với đa trải nghiệm

Điểm nhấn tại gian hàng năm nay là các trải nghiệm về tour du lịch xanh, hướng đến trải nghiệm thiên nhiên, bảo vệ môi trường và tôn trọng văn hóa bản địa. Các sản phẩm tour của doanh nghiệp kết hợp hành trình khám phá khu bảo tồn, vườn quốc gia, du lịch sinh thái với nhiều hoạt động như trồng cây gây rừng, đạp xe, bảo tồn động thực vật, góp phần lan tỏa thông điệp du lịch bền vững.

Du khách tham gia hoạt động bảo vệ rừng. Ảnh: Vietluxtour

Đơn cử, tour Côn Đảo gắn với hoạt động bảo vệ rùa biển, đến Hà Giang kết nối cộng đồng, trải nghiệm sống cùng người bản địa tại Mộc Châu hay "Metro TP HCM xưa và nay" sử dụng phương tiện giao thông công cộng xanh. Các hành trình được thiết kế nhằm giảm dấu chân carbon, tăng tương tác giữa du khách và cộng đồng địa phương.

Ngoài nhóm tour xanh, Vietluxtour cũng mang đến nhiều gói du lịch hè trong và ngoài nước với mức giá ưu đãi. Tour Hà Nội - Đà Nẵng - Huế 5 ngày 4 đêm giá từ 3,99 triệu đồng; Hà Nội - Lý Sơn 4 ngày 3 đêm từ 3,69 triệu đồng; Hà Nội - Nha Trang 4 ngày 3 đêm từ 4,35 triệu đồng. Các tuyến Tây Nguyên có giá từ 3,99 triệu đồng còn hành trình Phú Quốc hoặc Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm từ 3,19 triệu đồng. Những tour Trung Quốc đường bộ 4-5 ngày cũng có giá từ 3,69 triệu đồng.

Bên cạnh mức giá ưu đãi, Vietluxtour áp dụng chính sách kích cầu dành cho khách đăng ký sớm và nhóm đông người. Đại diện doanh nghiệp cho biết hoạt động thể hiện nỗ lực hỗ trợ du khách trong bối cảnh chi phí du lịch tăng, đồng thời khuyến khích lên kế hoạch nghỉ hè sớm. Chương trình tư vấn và hỗ trợ đặt tour diễn ra xuyên suốt thời gian hội chợ, giúp du khách dễ dàng lựa chọn hành trình phù hợp.

Khách du lịch trong chuyến tham quan Quy Nhơn. Ảnh: Vietluxtour

Nhiều quà tặng cho khách tham quan

Gian hàng Vietluxtour năm nay nằm tại vị trí A01-04, khu A2, với thiết kế mở lấy cảm hứng từ cảnh quan vùng cao phía Bắc. Không gian tái hiện ruộng bậc thang Mù Cang Chải kết hợp hình ảnh danh thắng Tràng An, tạo nên hành trình thị giác liên tục cho khách tham quan.

Các mảng màu theo mùa được sắp xếp theo nhiều lớp, mô phỏng địa hình bậc thang, mang lại cảm giác khám phá ngay từ khi bước vào. Khu vực cũng tạo không gian check-in nổi bật, nơi du khách có thể chụp ảnh, tham gia hoạt động tương tác và nhận quà tặng.

Nhiều chương trình hoạt náo và minigame nhằm tăng tính tương tác diễn ra trong các khung giờ: 9h30-10h và 14h30-15h trong hai ngày 10/4 và 11/4, riêng ngày 12/4 diễn ra từ 10h đến 10h30. Ngoài các khung giờ cố định, đội ngũ hướng dẫn viên sẽ linh hoạt tổ chức hoạt động theo tình hình thực tế, giúp khách tham quan có thêm cơ hội nhận quà.

Phối cảnh gian hàng Vietluxtour tại sự kiện VITM 2026. Ảnh: Vietluxtour

Nội dung minigame xoay quanh các câu đố vui về thắng cảnh du lịch Việt Nam và thế giới, kiến thức du lịch xanh, đặc sản vùng miền, địa lý, cùng những câu đố mẹo mang tính giải trí. Người tham gia có thể trả lời trực tiếp hoặc thông qua các thử thách tương tác tại gian hàng. Quà tặng dành cho người tham gia gồm nón du lịch, nón bảo hiểm, túi vải canvas và sổ tay Hàn Quốc.

Thái Anh