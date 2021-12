Nhiều tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương

Chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, diễn ra tối 5/11.

Vượt lên những khó khăn, thử thách do tác động của đại dịch Covid-19, các tập thể, cá nhân trong chương trình đem đến những câu chuyện về nỗ lực vượt khó, tinh thần cống hiến, xây dựng đất nước. Trong số đó, anh Nguyễn Thanh Tĩnh, Giàn trưởng cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh, Công ty điều hành dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC), cho hay được đề bạt vào chức vụ này tám năm trước, khi 33 tuổi.

Anh trở thành Giàn trưởng trẻ tuổi nhất trên Biển Đông, thay thế chuyên gia nước ngoài, trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất trên công trình biển, qua đó tiết kiệm cho ngân sách khoảng 13,8 tỷ đồng mỗi năm tiền thuê chuyên gia nước ngoài.

Giàn Hải Thạch - Mộc Tinh là vùng mỏ áp suất cao. Tại giếng khoan sâu nhất ở mỏ Hải Thạch với chiều sâu thẳng đứng hơn 4.600 m, nhiệt độ đáy giếng lên đến 1.900 độ C và áp suất vượt ngưỡng 890 atmosphere. Vì vậy, khi anh Tĩnh được đề bạt lên vị trí Giàn trưởng đã có những nghi ngờ "liệu làm được việc không?". "8 năm nhận nhiệm vụ, trực tiếp điều hành sản xuất trên các công trình biển, tôi thấy tự hào vì đã cùng tập thể cán bộ, kỹ sư, khắc phục các khó khăn, vượt qua nhiều thách thức, hoàn thành tốt nhiệm được giao", anh Tĩnh nói, cho biết Biển Đông POC đã đạt được những kết quả ấn tượng là thực hiện 3.235 ngày làm việc an toàn. Trong bối cảnh khó khăn do tác động của Covid-19, Giàn vẫn duy trì khai thác liên tục không một ngày bị gián đoạn, trung bình mỗi ngày sản xuất được 4,7 triệu m3 khí và 6.200 thùng condensate. Anh Nguyễn Thanh Tĩnh, Giàn trưởng cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC). Ảnh: DNTW Ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là then chốt của thành công", trong những năm qua, ngoài nhiệm vụ duy trì sản xuất, giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cùng với các giàn khai thác khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn chú trọng phát huy truyền thống đoàn kết, trở thành chỗ dựa vững chắc, như ngọn hải đăng cho ngư dân vươn khơi bám biển. "Từ một giàn khai thác xa bờ nhất, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Biển Đông là lời khẳng định với quốc tế về chủ quyền biển đảo của tổ quốc Việt Nam", anh Nguyễn Thanh Tĩnh chia sẻ. Đến với cuộc giao lưu, Nguyễn Hoàng Khánh, Quán quân đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, nói "em coi chiến thắng ở đường lên đỉnh Olympia là bước đệm để chinh phục các đỉnh cao khác trong tương lai". Khánh cho biết mơ ước sau này sẽ sáng lập công ty khởi nghiệp dịch vụ, "để góp phần đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc trên thế giới". Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi - nhà vô địch giải boxing WBO thế giới hạng mini-flyweight đầu tiên của Việt Nam, chia sẻ "hình ảnh những võ sĩ Việt Nam luôn bị xem nhẹ khi bước lên sàn đấu trước đây đã làm em tăng thêm nghị lực tập luyện, quyết tâm chứng tỏ khả năng của mình". Nguyễn Hoàng Khánh, Quán quân đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, được Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao hoa cùng biểu trưng điển hình tiên tiến. Ảnh: Giang Huy Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu cũng được dõi theo hành trình của chị Nguyễn Thị Diệu Linh - Chủ tịch Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Dù ở xa đất nước, chị đã kêu gọi quyên góp "Hướng về miền Trung" trong cộng đồng người Việt Nam tại đây, sau đó về nước trao tận tay đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Linh cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, chăm sóc sức khỏe, phòng chống Covid -19 cho người Việt ở Séc; lập ra trang facebook Covid tại Séc cùng với các bác sĩ, phiên dịch viên, nhà báo, luật sư và các tình nguyện viên ở nhiều tỉnh, thành tham gia hỗ trợ cộng đồng.

GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội - người luôn nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến vào giảng dạy và khám, chữa bệnh, coi đó là "một nhiệm vụ rất vẻ vang"...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa phải) và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tuyên dương điển hình tiên tiến. Ảnh: Giang Huy

Câu chuyện giúp dân trong cơn lũ dữ của Lữ đoàn 270, Quân khu V, Bộ Quốc phòng, cũng được chia sẻ tại chương trình giao lưu. Đây là Lữ đoàn công binh chủ lực của Quân khu V trên các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Năm 2020, khi các tỉnh miền Trung chịu hậu quả to lớn do cơn bão Molave, đặc biệt là Thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn 270 đã tổ chức lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường, khắc phục khó khăn về đường sá, mưa gió trong đêm tối; chạy đua với thời gian và dầm mình trong mưa lũ, cùng với các lực lượng của địa phương, đơn vị bạn cứu sống được 33 người dân; tìm kiếm 9 thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ 2 từ phải qua) và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai (thứ 2 từ trái qua) tuyên dương điển hình tiên tiến. Ảnh: Giang Huy

Phát biểu tại chương trình giao lưu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ xúc động trước những câu chuyện, việc làm của các điển hình tiêu biểu. Ông đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc nghiên cứu, xác định và triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao biểu trưng, tôn vinh cho 22 cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu.

Hoàng Thùy