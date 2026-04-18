'Nhiều tài xế ôtô uy hiếp người đi bộ'

Những chiếc xe to lớn lao thật nhanh về phía người qua đường, như một gã khổng lồ đang muốn ăn thịt tộc người tí hon.

Sáng 16/4, tôi đi làm và đưa con đi học như mọi ngày. Đến trước cổng công viên Cầu Giấy (Hà Nội), từ xa thấy hai bà cháu đang ngập ngừng chưa biết sang đường thế nào vì dòng xe cộ đông đúc. Tôi rà phanh nhường đường. Hai bà cháu chậm rãi đi qua. Bỗng từ bên trái, một chiếc SUV to lớn phóng vèo qua, tài xế cố nhấn ga để có thể vượt trước hai bà cháu. Tôi phải thốt lên khó hiểu vì hành động này.

Tôi không rõ tài xế kia có nhìn thấy hai bà cháu hay không, nhưng dù thế nào, khi xe phái trước chỉ mới dừng vài giây đã tìm cách lấn làn vượt lên ngay đoạn đường giao nhau, cho thấy phần nào sự mất kiên nhẫn và không sẵn sàng chờ đợi, điều khá phổ biến ở tài xế Việt, ít nhất theo những gì tôi quan sát hàng ngày.