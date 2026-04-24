Nhiều sao thể thao Việt chuộng adidas Hyperboost Edge

Cầu thủ Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Caleb Nguyễn chọn Hyperboost Edge, giày chạy bộ mới của adidas, vì hiệu suất cao, siêu nhẹ, màu sắc thời trang.

Hyperboost Edge ra mắt hồi tháng 3, hướng đến runner phổ thông, người mới tập luyện, nhóm thường "xỏ giày" ra phố mỗi ngày, trường hợp tập nhiều buổi mỗi tuần. Theo thông tin từ nhà sản xuất, sản phẩm cũng đáp ứng nhu cầu của những ai muốn có sự thoải mái tối đa, ghét cảm giác cứng hay thiên về thi đấu như các dòng chuyên đua tốc độ.

Nhà sản xuất adidas kết hợp ba công nghệ cân bằng giữa sự êm ái, khả năng phản hồi linh hoạt qua từng bước chân gồm: lớp đế giữa Hyperboost Pro; phần thân dệt Primeweave; đế ngoài Lighttraxion.

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên là một trong những người đầu tiên trải nghiệm mẫu giày mới. Ảnh: adidas

Với Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son - hai ngôi sao tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, chạy bộ là một phần không thể thiếu trong giáo án tập luyện hàng ngày, góp phần duy trì nền tảng thể lực bền bỉ trước mỗi trận đấu lớn. Cả hai đánh giá Hyperboost Edge đáp ứng tốt các bài chạy bổ trợ nhờ trọng lượng 255 gram cùng lớp đệm êm tối đa, bảo vệ đôi chân sau những giờ tập luyện cường độ cao.

Xuân Son thử Hyperboost Edge phiên bản Solar Red tại cửa hàng. Ảnh: adidas

Tương tự, "nam thần bóng rổ" Caleb Nguyễn nói bị thu hút bởi sự đa năng của đôi giày trên đường phố. Kiểu gót 45 mm vừa hỗ trợ chuyển động mượt mà trong mỗi sải bước hàng ngày, vừa phong cách khi phối cùng trang phục dạo phố, "biến cung đường chạy thành sàn runway".

Cốt lõi của trải nghiệm chạy bộ mới nằm ở lớp foam Hyperboost Pro, chất liệu hiệu năng cao mang đến lớp đệm êm tối đa mà không cần đánh đổi bất kỳ yếu tố nào. Kế thừa công nghệ từ các dòng giày đua cao cấp, công thức foam mới tối ưu cho mọi bài chạy, từ cự ly ngắn hàng ngày đến các cự ly dài. Nhà sản xuất không dùng tấm cứng trợ lực (plate), cho phép lớp foam vận hành tự nhiên theo chu kỳ chuyển động của bàn chân, tạo cảm giác chạy đầy lực đẩy nhưng vẫn thoải mái.

Caleb Nguyễn được fan khen phong cách khi phối trang phục tương đồng màu sắc Hyperboost Edge. Ảnh: adidas

Theo phía nhà sản xuất, sự tỉ mỉ của thiết kế còn thể hiện ở việc kết hợp thân giày Primeweave nhẹ và đế ngoài Llighttraxion, lấy cảm hứng từ dòng Adizero. Phần thân ôm chân chắc chắn, tích hợp đệm gót chân giúp tăng sự ổn định mà không gây khó chịu, trong khi lớp đế ngoài đảm bảo độ bám trên nhiều bề mặt địa hình.

Không chỉ chú trọng hiệu năng, Hyperboost Edge còn giới thiệu ngôn ngữ thẩm mỹ mới của adidas, lần đầu logo được đặt ở đế giữa, nhấn mạnh công nghệ cốt lõi. Hệ thống lỗ xỏ dây ẩn cùng chi tiết ép dán có thể giảm thiểu đường may, tạo ngoại hình tối giản nhưng hiện đại, hướng tới tương lai ngành công nghiệp giày chạy.

Bộ sưu tập nhiều màu sắc cho cộng đồng runner Việt. Ảnh: adidas

Ông Patrick Nava, Tổng giám đốc adidas Running, nhận định Hyperboost Edge hội tụ "bộ ba sức mạnh" gồm: đệm êm, năng lượng và nhẹ nhàng. Với giá 5,2 triệu đồng, ngoài gam đỏ (Solar Red) trước đó, nhà sản xuất bổ sung thêm nhiều màu sắc thời trang cho cộng đồng yêu chạy bộ.

Phú Cát