Nhiều sáng kiến thiết kế bao bì bền vững từ người trẻ Việt

Nhiều thiết kế sáng tạo, thực tế và mang tính bền vững cao đã được các bạn trẻ mang đến cuộc thi thiết kế bao bì do SCGP tổ chức.

Cuộc thi Thiết kế bao bì SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam do SCGP (ngành kinh doanh bao bì của Tập đoàn SCG) tổ chức đã khép lại với vòng chung kết diễn ra ngày 22/10. Với chủ đề Nghĩ khác vì một thế giới tốt đẹp hơn (Rethink for Better Normal) cùng hai hạng mục Dễ tái chế (Easy to recycle) và Tái sử dụng sáng tạo (Upcycle), cuộc thi thu hút các bạn trẻ từ nhiều trường cao đẳng, đại học tại TP HCM tham gia.

Tại vòng chung kết, 10 đội thi đã gây ấn tượng với ban giám khảo - các chuyên gia hàng đầu về thiết kế bao bì từ Việt Nam và Thái Lan bằng những sáng kiến mới, giàu tính ứng dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành bao bì Việt Nam.

Điển hình, từ mong muốn kết hợp các yếu tố truyền thống song hành cùng giá trị bền vững, thân thiện với môi trường... đội thi QIN đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân của cuộc thi năm nay với ý tưởng thiết kế bao bì bánh trung thu.

Đội QIN xuất sắc giành ngôi vị quán quân.

Dựa trên nền tảng là hình ảnh chim lạc trong và trống đồng Đông Sơn, các thí sinh đã tạo nên một thiết kế hộp mang màu sắc riêng và các tính năng tích hợp thú vị, tăng khả năng tái sử dụng. Ngoài việc bảo đảm an toàn cho phần bánh bên trong, chiếc hộp này có thể gấp lại thành một chiếc lồng đèn (có hướng dẫn chi tiết), bên trong hộp còn được trang trí bằng trò chơi mê cung, câu chuyện chị Hằng - thỏ ngọc... giúp các em nhỏ vừa ăn bánh, vừa có những món quà xinh xắn. Ngoài ra, thiết kế cũng bao gồm một bộ dao, dĩa giấy giúp việc thưởng thức bánh thêm dễ dàng, linh hoạt mà vẫn đảm bảo hạn chế rác thải nhựa.

Bên cạnh QIN, ý tưởng bao bì kẹo dẻo Jelly Zoo từ Magic Cat - á quân của cuộc thi, cũng để lại ấn tượng với giám khảo và người xem nhờ khả năng áp dụng vào thực tế, công năng thông minh cùng điểm nhấn về ngoại hình.

Magic Cat - á quân của cuộc thi với giải thưởng 30 triệu đồng.

Định vị tệp người sử dụng là thiếu nhi, Magic Cat đã thiết kế bao bì sở hữu các yếu tố đồ họa đầy màu sắc và dễ dàng tái sử dụng: Hình ảnh chú gấu trên bao bì có thể tách ra và sử dụng như các miếng dán trang trí, phần vỏ hộp được lồng ghép các trò chơi dân gian thú vị... để các em vừa ăn kẹo, vừa giải trí bằng những trò chơi lành mạnh.

Với vỏ hộp lớn, đội á quân còn đề xuất thiết kế dạng túi zip để hỗ trợ bảo quản trong tủ lạnh, trường hợp dùng chưa hết. Nhờ đó, thiết kế này có thể đáp ứng cao yêu cầu bảo vệ môi trường, đánh bật nhược điểm của bao bì truyền thống vốn chỉ sử dụng một lần và không có khả năng tái chế.

Nhận định về ý tưởng của các đội dự thi, ông Tùng Juno – CEO kiêm Giám đốc Sáng tạo (Creative Director) của RIO Creative, giám khảo của cuộc thi năm nay, chia sẻ các bài dự thi đều thể hiện được tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng thực tế tốt hơn so với mùa trước. Cuộc thi cùng chủ đề mà SCGP đưa ra đã đem đến nguồn cảm hứng, tạo động lực thúc đẩy cho những thiết kế sáng tạo của thế hệ trẻ. Điều này sẽ giúp cho lĩnh vực phát triển bao bì đạt đến phát triển bền vững, bởi nếu ngay từ những bước đầu ở khâu thiết kế đã truyền được cảm hứng và mang giá trị tinh thần tốt, khâu sản xuất sẽ đạt những kết quả thiết thực tương ứng, ông nói.

Trao đổi về mục tiêu khi đưa cuộc thi trở lại Việt Nam lần thứ hai, ông Sompob Witworrasakul, Chief Regional Officer (Giám đốc khu vực) cho biết, trong lĩnh vực chuyên môn, SCGP đặt mục tiêu thay đổi và nâng cao giá trị của bao bì, biến chất thải thành các sản phẩm có giá trị và thân thiện với môi trường.

Đại diện ban tổ chức chụp ảnh cùng các đội thi của SCGP Packaging Speak Out 2022.

Các bạn trẻ ngày càng tự tin, sáng tạo và có tư duy xanh. Điều này đóng góp vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành bao bì. SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam chính là một sân chơi ươm mầm tài năng, để doanh nghiệp có thể đồng hành và giúp các bạn trẻ Việt thỏa sức sáng tạo cũng như chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn, ông Sompob Witworrasakul khẳng định. phát triển bền vững trong ngành bao bì là câu chuyện khả thi và hoàn toàn có thể viết nên từ chính bàn tay của những người trẻ.

Thế Đan (Ảnh: SCGP)