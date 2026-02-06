Nhiều quốc gia mở rộng chính sách hỗ trợ xe điện

Đức triển khai gói hỗ trợ 3 tỷ euro, Hàn Quốc thêm mức trợ cấp cho mỗi người dân chuyển sang xe điện, thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải giao thông.

Cuối tháng 1, Reuters đưa tin về việc Đức công bố chương trình trợ cấp trị giá 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD, hơn 87.000 tỷ đồng) cho người dân mua xe điện, áp dụng từ đầu năm 2026. Nhóm thụ hưởng chủ yếu là hộ thu nhập trung bình và thấp - những người chần chừ trước chi phí đầu tư ban đầu của xe điện. Các mức trợ cấp dao động từ 1.500 đến 6.000 euro (1.700 - 7.000 USD, tương đương khoảng 44-182 triệu đồng), tùy vào loại xe, thu nhập hộ gia đình.

Dự kiến sẽ có 800.000 xe được hưởng mức trợ cấp này, từ nay đến năm 2029. Chính phủ cho phép nộp hồ sơ hồi tố đối với các xe đăng ký từ 1/1.

Trước đây, chương trình trợ cấp xe điện của Đức (Umweltbonus) kéo dài từ năm 2016 đến cuối năm 2023, nhằm thúc đẩy việc mua xe điện, xe hybrid cắm điện (PHEV) bằng cách cung cấp các khoản trợ cấp từ chính phủ và các nhà sản xuất, với số tiền khác nhau tùy thuộc vào loại xe, giá cả. Tuy nhiên, chương trình này đã kết thúc nhận đơn đăng ký mới vào tháng 12/2023 do vấn đề ngân sách, chỉ còn lại các ưu đãi thuế hiện có dành cho xe điện.

Xe điện tại nước Đức. Ảnh: Reuters

Tại châu Á, Hàn Quốc đang mở rộng chương trình khuyến khích người dân đổi xe xăng sang xe điện. Theo thông tin từ Koreatimes đăng ngày 18/1, chính quyền Seoul sẽ hỗ trợ thêm 300.000 won (203 USD, tương đương khoảng 5 triệu đồng) cho mỗi người dân khi đổi xe động cơ đốt trong sang xe điện, bên cạnh khoản 1 triệu won (hơn 685 USD, tương đương 17 triệu đồng) từ ngân sách trung ương.

Tổng cộng sẽ có khoảng 22.526 xe điện được nhận hỗ trợ trong năm 2026, tăng 18% so với năm trước. Trong đó, 22.409 xe thuộc nhóm tư nhân và 117 xe cho các tổ chức công cộng. Nhóm tư nhân gồm các loại: ôtô chở khách, xe tải chở hàng, taxi, xe van và xe buýt trường học.

Một người đang sạc xe tại Hàn Quốc. Ảnh: Koreatimes

Mức trợ cấp tối đa cho xe điện chở khách là 7,54 triệu won (135 triệu đồng). Người đổi xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện chở khách hoặc xe tải có thể được nhận thêm khoản ưu đãi chuyển đổi lên đến 1,3 triệu won (hơn 23 triệu đồng), kết hợp từ nguồn ngân sách của chính phủ và thành phố.

Chính quyền Seoul cũng dành thêm hỗ trợ cho các hộ gia đình thu nhập thấp, người trẻ mua xe lần đầu và các gia đình đông con. Riêng taxi điện được nhận thêm 2,5 triệu won (44 triệu đồng) tiền trợ cấp dành riêng cho loại hình này, cùng với các ưu đãi khác cho xe điện có thời hạn bảo hành pin dài hơn.

Thành phố còn mở rộng chính sách hỗ trợ cho xe tải điện, bao gồm cả phương tiện cỡ trung và lớn, với mức trợ cấp tối đa 78 triệu won (1,3 tỷ đồng). Các ưu đãi cho xe buýt điện và xe buýt trường học vẫn thuộc nhóm cao nhất, có thể lên đến gần 150 triệu won (2,6 tỷ đồng) tùy theo kích thước phương tiện.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là một trong những quốc gia sớm triển khai chính sách hỗ trợ tài chính khuyến khích người dân chuyển sang phương tiện xanh.

Sau giai đoạn EV 3.0 khởi động từ năm 2022, Bangkok đã nâng cấp chính sách lên EV 3.5 cho giai đoạn 2024-2027. Theo đó, người mua ôtô điện được giảm giá từ 2.200 đến 4.700 USD (55-117 triệu đồng), tùy dung lượng pin, giá xe. Xe máy điện được hỗ trợ 315 USD (hơn 7,8 triệu đồng) nếu đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất trong nước. Bên cạnh trợ cấp trực tiếp, Thái Lan còn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, miễn thuế nhập khẩu linh kiện, đầu tư hạ tầng sạc và khuyến khích ngân hàng tung gói vay lãi suất thấp cho cả người mua lẫn doanh nghiệp sản xuất.

Đáng chú ý, chính phủ nước này quy định các hãng xe phải có tỷ lệ lắp ráp xe điện nội địa tương ứng với xe nhập khẩu để tiếp tục hưởng ưu đãi. Ban đầu là tỷ lệ 1:1, nhưng do nhu cầu trong nước chưa đủ lớn, thời hạn tuân thủ đã được gia hạn đến năm 2027.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã gia hạn miễn 100% lệ phí trước bạ cho ôtô điện chạy pin đến 28/2/2027, cùng mức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt xuống 3% để hạ giá thành sản phẩm. Một số địa phương, như Hà Nội, đang đề xuất người có xe máy xăng khi chuyển sang xe điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được hỗ trợ tiền tối đa 5 triệu đồng.

Khách hàng tìm hiểu xe máy điện VinFast tại một sự kiện "Đổi xăng lấy điện" do hãng tổ chức liên tục trên quy mô toàn quốc. Ảnh: VinFast

Song song với chính sách nhà nước, doanh nghiệp trong nước cũng triển khai nhiều chương trình thúc đẩy xe điện. Đơn cử, VinFast hỗ trợ giảm trừ trực tiếp trên giá niêm yết, mua xe 0 đồng, ưu đãi lãi vay và miễn phí sạc trong thời gian dài, bên cạnh việc mở rộng hạ tầng trạm sạc trên toàn quốc.

Ngoài các quốc gia kể trên, một số thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha cũng công bố gói hàng trăm triệu euro hỗ trợ người dân mua xe điện và phát triển hạ tầng trạm sạc từ nhiều năm trước.

Thái Anh