Nhiều người Mỹ chọn không đi du lịch hè này

Các chuyến bay bị hủy, giá vé, phòng khách sạn đều tăng khiến nhiều du khách cảm thấy chán nản.

Dưới đây là chia sẻ của các chuyên gia du lịch Mỹ về lý do "ghét đi du lịch mùa hè năm nay".

Lý do đầu tiên là khách phải đối mặt với việc các hãng bay hủy chuyến quá nhiều. Chỉ tính riêng cuối tuần trước, hơn 2.650 chuyến bay tại Mỹ bị hủy, tương đương gần 3% trên tổng số chuyến bay theo lịch trình. Con số này cao gấp 2,5 lần số chuyến các hãng bay đã hủy trong năm 2019, theo FlightAware. Các hãng bay đưa ra nhiều lý do cho việc hủy chuyến như thời tiết xấu, ít nhân viên, mọi dịch vụ vẫn chưa thể phục hồi như trước dịch...

Sau hai năm gián đoạn vì dịch bệnh, mùa hè năm nay du khách bắt đầu đổ xô đi khắp thế giới. Ảnh: Wiki

Lý do tiếp theo là sự quá tải trong mùa cao điểm dẫn đến tâm trạng bực bội, không vui của khách khi gặp sự cố trên đường du lịch. Trong dịch, các hãng bay đã nhận được 54 tỷ USD hỗ trợ từ chính phủ để ngăn chặn tình trạng sa thải nhân viên. Dù vậy, việc cắt giảm nhân viên để tiết kiệm chi phí vẫn không tránh khỏi. Điều này dẫn tới việc thiếu hụt nhân sự của các hãng bay, nhân viên kiểm soát không lưu, nhân viên của các đơn vị cung cấp...

Khi thế giới bắt đầu mở cửa đón khách trở lại, mọi người đổ xô đi du lịch. Những chiếc máy bay lại được lấp đầy hành khách. Và với số lượng khách đông, cộng thêm nhiều chuyến bay bị hủy dẫn đến việc tổng đài nhận khiếu nại, hỗ trợ hành khách liên tục bận. Trong khi đó, số lượng nhân viên lại ít hơn do sự thiếu hụt chung của ngành, dẫn đến việc khách phải đợi lâu hơn rất nhiều để được hỗ trợ. Mọi thứ giống như những quân bài domino, khiến mọi thứ đều trở nên quá tải, dễ dàng nằm ngoài tầm kiểm soát. Điều này góp phần đẩy sự bực bội của cả khách và những người làm dịch vụ tăng cao.

Helane Becker, nhà phân tích hàng không, cho biết trong một lưu ý vào cuối tháng 5: "Việc hủy chuyến quá nhiều mới đầu hè không phải là điềm báo tốt cho mùa du lịch sắp tới. Đây là cơ hội để các hãng bay chứng minh họ không lặp lại việc chậm, hủy chuyến như trước đây. Nhưng sự thật thì ngược lại".

Theo Dennis Tajer, người phát ngôn của Hiệp hội Phi công tại American Airlines, đây là các vấn đề mà hãng bay cần lường trước và khắc phục, thay vì lại tiếp tục để xảy ra tình trạng "mùa du lịch hè địa ngục".

Lý do thứ ba là đi du lịch mùa hè đắt. Do thiếu người nên các hãng bay không thể cung cấp nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu của hành khách. Công suất các chuyến nội địa sẽ khởi hành trong tháng 6,7 và 8 thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm 2019, theo thông tin từ công ty phân tích hàng không Cirium.

Nhưng hành khách, đặc biệt là những người đi nghỉ sau hai năm "chôn chân" tại nhà lại rất háo hức đi du lịch trở lại vào mùa hè này. Nhiều hãng bay, cơ sở lữ hành đã thông báo về số lượng đặt trước cao kỷ lục. Sự kết hợp giữ nhu cầu đi chơi tăng cao và nguồn cung hạn chế đồng nghĩa với việc hành khách sẽ đối mặt với giá vé cao hơn. CNN chỉ ra rằng dựa vào thông tin từ đo lường lạm phát của chính phủ, giá vé tháng 4 tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 10,6% so với trước dịch.



Scott Keyes, người sáng lập Scott's Cheap Flight, một trang web đặt vé du lịch cho biết: "Có vẻ cầu vượt quá cung. Hy vọng có được các chuyến bay giá rẻ cho mùa hè này dường như khó xảy ra".

Sự thiếu hụt nguồn xe cho thuê cũng đây giá cho thuê xe tháng 4 tăng 70%, giá phòng khách sạn và nhà nghỉ cũng tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2019. Dự kiến trong ba tháng mùa hè, giá cả còn leo thang.

Nhà kinh tế học tại Hopper, trang web đặt phòng du lịch, Hayley Berg đưa ra giải pháp: "Sau các chuyến đi đổ xô vào mùa hè, tháng 9 và 10 là thời điểm ít người đi du lịch hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc giá vé, phòng, chi phí đi lại giảm hơn". Dù vậy, Hayley nhấn mạnh nếu muốn đặt một kỳ nghỉ vào cuối năm, mọi người nên đặt sớm vì có thể tình trạng quá tải như mùa hè có thể lặp lại.

Anh Minh (Theo CNN)