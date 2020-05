Nhiều người muốn đi du lịch ngay trong năm nay

16h45 Kết quả Khảo sát Du lịch nội địa Việt Nam sau Covid-19

Theo khảo sát nhu cầu khách du lịch nội địa hậu Covid-19 của VnExpress và TAB, 31,9% số người trả lời cho biết sẽ đi du lịch trong năm 2020, 29,3% có ý định lên đường vào mùa hè này, 24,8% đi du lịch trong 1 đến 2 tháng tới và 14,1% chưa có dự định.

Khảo sát nhu cầu khách du lịch nội địa hậu Covid-19 của VnExpress và TAB.

Trong đó, 49,3% dự định đi du lịch trong 2 đến 3 ngày, 37,6% có chuyến đi từ 4 đến 7 ngày, 10,7% du lịch dài hơn 7 ngày, và chỉ 2,4% chỉ đi chơi trong ngày.

60,5% người tham gia khảo sát cho biết sẽ đi du lịch cùng gia đình, 29,1% có bạn bè đồng hành, chỉ 6% đi một mình và 4,4% chọn đi nghỉ mát với cơ quan, tổ chức.

Phương tiện phổ biến nhất là máy bay, với 51,7% người tham gia khảo sát lựa chọn, 20,2% sẽ đi du lịch bằng xe riêng, 18,1% thuê xe và chỉ 2,2% đi tàu hỏa. 7,8% lựa chọn những phương tiện khác. 61,8% du khách lựa chọn du lịch tự túc, 23,5% một phần đi tour một phần tự túc còn 14,7% đi tour qua công ty.

Khi đặt phòng khách sạn hay tour, phần lớn du khách tìm đến các nền tảng trực tuyến với 44,1% người lựa chọn phương thức này, 29,3% liên hệ trực tiếp với những đơn vị cung cấp dịch vụ, 16,9% chọn các công ty du lịch lớn và 9,7% chuộng các công ty du lịch nhỏ mà họ tin tưởng.

Những trải nghiệm du khách ưu tiên nhất trong kỳ nghỉ lần lượt là nghỉ dưỡng, khám phá ẩm thực, vui chơi giải trí, hoạt động thể thao, mua sắm và cuối cùng là tâm linh.

Khu nghỉ dưỡng ven biển được đa số du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ năm nay với 67,2%, tiếp đó là các điểm du lịch nổi tiếng, khu nghỉ dưỡng trên núi, khu du lịch sinh thái, thành phố lớn, điểm du lịch gần nhà và điểm du lịch công cộng.

Lý do để các du khách đi du lịch hậu Covid-19 là dịch vụ và điểm đến an toàn, điểm đến du lịch an ninh và an toàn. Một số quyết định lên đường bởi có các chương trình ưu đãi, không phải trả phí phạt khi thay đổi, hủy tour. Còn 7% người tham gia khảo sát chưa quyết định đi du lịch vào thời điểm này.

Về hình thức khuyến mại, 87,4% du khách muốn các doanh nghiệp ưu đãi trực tiếp vào giá dịch vụ, 9,9% muốn nhận thêm các sản phẩm, dịch vụ trên giá gốc và chỉ 2,7% lựa chọn ưu đãi cho lần kế tiếp.

Tính đến 14h ngày 15/5/2020, có 1.700 tham gia khảo sát này.

Người Việt sẵn sàng đi du lịch trở lại Video: Tạ Lư - Phong Vinh.

