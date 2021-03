Nhiều nghệ sĩ tham gia chiến dịch mới của Tommy Hilfiger

Diễn viên Indya Moore, Jameela Jamil, ca sĩ Tom Grennan... tham gia chiến dịch Spring 2021 của Tommy Hilfiger, với chủ đề "Moving Forward Together".

Chiến dịch Spring 2021 được dẫn dắt bởi người nổi tiếng và các nhà hoạt động xã hội, tôn vinh thời trang bền vững qua phương châm "Wastes Nothing and Welcomes All" (Không lãng phí bất cứ thứ gì và đón nhận tất cả). Họ sẽ chia sẻ câu chuyện của mình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Các nghệ sĩ tham gia chiến dịch. Từ trái qua: Indya Moore, Jameela Jamil, Kiddy Smile, Mogli.

Nhiều gương mặt có tầm ảnh hưởng xác nhận tham gia chiến dịch Spring 2021 gồm: Indya Moore (Mỹ) - diễn viên, người mẫu và nhà hoạt động xã hội, luôn nỗ lực khẳng định bản thân; Jameela Jamil (Anh) - diễn viên, MC, người mẫu, nhà văn, đề cao quan niệm yêu quý cơ thể và sáng lập chương trình "I Weigh" (không gian an toàn, hòa nhập cho tất cả phụ nữ); Kiddy Smile (Pháp) - DJ, ca nhạc sĩ, mong giúp thế hệ tiếp theo hiểu và nắm bắt bản thân qua khiêu vũ.

Chương trình còn có sự góp mặt của Mogli (Đức) - ca nhạc sĩ, làm phim, thiết kế và nhà hoạt động ủng hộ cách sống tử tế; Tom Grennan (Anh) - ca nhạc sĩ, thường tham gia các chương trình về sức khỏe tâm thần; Monica Guo - thành viên sáng lập đội lướt sóng quốc gia Trung Quốc, vượt định kiến và mở trường dạy lướt sóng cho nữ sinh. Ngoài ra, chiến dịch cũng nhận sự ủng hộ của Compton Cowboys (Mỹ) - cộng đồng hoạt động xã hội qua văn hóa cưỡi ngựa, thành lập bởi Randy Savvy, Stoner Mane và Kee, chống lại định kiến tiêu cực và mang đến ảnh hưởng tích cực cho trẻ em tại L.A.

Vận động viên Monica Guo (trái) và ca sĩ Tom Grennan sẽ kể câu chuyện truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Nhà sáng lập Tommy Hilfiger nhấn mạnh chương trình sẽ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của người có tầm ảnh hưởng, với phong cách yêu thích ở những nơi họ thấy thoải mái và thân thuộc như nhà mình, từ phòng khiêu vũ, bãi biển, đến phòng thu âm. Sân chơi này cho thấy cách tạo ra sự khác biệt trong mọi môi trường và cộng đồng. Chiến dịch sẽ ghi hình trên toàn cầu gồm: Los Angeles, New Jersey (Mỹ), London (Anh), Paris (Pháp), Berlin (Đức) và đảo Hải Nam (Trung Quốc)... bởi các nhiếp ảnh gia địa phương như Clara Balzary, Joshua Woods, Jana Gerberding, Ken Ngang và Tom Johnson.

"Đứng ở một trong những thời khắc quan trọng của lịch sử, chúng ta phải cùng nhau tiến lên, xây dựng tương lai tốt hơn cho các thế hệ sau. Tôi tự hào bộ sưu tập Spring 2021 của Tommy Hilfiger được đại diện bởi những nhân tố tài năng và đầy triển vọng. Suốt chiến dịch và xa hơn nữa, tôi tin họ sẽ truyền cảm hứng cho người hâm mộ, từ đó thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa và lâu dài", ông Tommy Hilfiger nói.

Bộ sưu tập Tommy Hilfiger Spring 2021 sử dụng các chất liệu và kỹ thuật sản xuất theo hướng bền vững, trong đó có vải viscose EcoVero; polyester tái chế; vải lyocell; bông hữu cơ và hoàn thiện với công nghệ BioCool, có nguồn gốc từ thực vật.

Compton Cowboys (Mỹ) - cộng đồng hoạt động xã hội qua văn hóa cưỡi ngựa - cũng là nhân tố đặc biệt của chiến dịch.

Tommy Hilfiger là một trong những thương hiệu thời trang lớn của thế giới, tôn vinh phong cách cổ điển kiểu Mỹ, đặc trưng với những thiết kế preppy phá cách.

Hãng thành lập vào năm 1985, mang đến những thiết kế thời thượng cho người tiêu dùng toàn cầu, gồm các thương hiệu Tommy Hilfiger và Tommy Jeans, với nhiều bộ sưu tập gồm phong cách thể thao nam, nữ, denim, phụ kiện... Ông Tommy Hilfiger là nhà sáng lập kiêm thiết kế chính, dẫn dắt và chỉ đạo toàn bộ quá trình sáng tạo.

Tommy Hilfiger được PVH Corp mua lại vào năm 2010, là công ty thời trang và bán lẻ toàn cầu với hơn 16.000 thành viên. Nhờ được người tiêu dùng ủng hộ, Tommy Hilfiger đã xây dựng mạng lưới phân phối trên 100 quốc gia và hơn 2.000 cửa hàng bán lẻ khắp Bắc Mỹ, châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á.

Thi Quân (ảnh: Tommy Hilfiger)