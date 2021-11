Nhiều hội thảo chuyên sâu về công nghệ tại FPT Techday

Lần đầu tổ chức trực tuyến, FPT Techday 2021 mang đến những chủ đề nóng, cùng nhiều giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp bứt phá, tăng tốc kinh doanh.

Diễn đàn Công nghệ FPT Techday 2021 là sự kiện công nghệ lớn nhất năm của FPT diễn ra 100% trên nền tảng trực tuyến trong 2 ngày 2-3/12. Với chủ đề "Tái thiết toàn diện, bứt phá trong bình thường xanh", sự kiện tập trung chia sẻ, thảo luận về những chủ đề nóng giúp doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. FPT lần đầu tiên giới thiệu mô hình thành phố xanh thông minh cùng bộ giải pháp giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực, vận hành linh hoạt, tăng tốc kinh doanh.

Khi chuyển hướng từ "Zero Covid-19" sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch", công nghệ sẽ đóng vai trò cốt lõi giúp doanh nghiệp nắm bắt những cơ hội và chủ động an toàn trong tái thiết hoạt động kinh doanh, bước đầu phục hồi kinh tế và có cơ hội bứt phá trong tương lai.

Chủ tịch HĐQT FPT, ông Trương Gia Bình chia sẻ: "Để chế ngự, chiến thắng Covid-19, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là hành động phải nhanh hơn các biến chủng của virus. Và công nghệ có thể giúp chúng ta làm được điều này. Bằng công nghệ, chúng ta có thể chiến thắng Covid-19. Bằng công nghệ, các doanh nghiệp tái thiết mọi hoạt động quản trị, vận hành, kinh doanh để tăng tốc, bứt phá. Bằng công nghệ, người dân có thể thích ứng an toàn với dịch bệnh".

Hội thảo chuyên sâu

FPT Techday 2021 gồm 4 hoạt động chính: Hội thảo chuyên sâu dành cho doanh nghiệp Việt và cộng đồng công nghệ; Triển lãm Green Smart City với hệ sinh thái toàn diện các dịch vụ, giải pháp, sản phẩm công nghệ mới của FPT; Tư vấn chuyển đổi số 1:1 với các chuyên gia hàng đầu FPT; Đấu trường công nghệ - sân chơi dành cho cộng đồng công nghệ và giới trẻ.

Hội thảo chuyên sâu dành cho doanh nghiệp Việt và cộng đồng công nghệ sẽ diễn ra vào ngày 3/12 với 5 phiên Tech4Business hé lộ phương thức tái thiết toàn diện trong bình thường xanh và thúc đẩy tăng trưởng trong cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, tài chính ngân hàng cho đến sản xuất... ở các quy mô khác nhau. 6 phiên công nghệ chuyên sâu - Tech4Tech, tập trung thảo luận về chiến lược phát triển công nghệ Cloud để tăng tốc đổi mới sáng tạo; trí tuệ nhân tạo (AI) trong kỷ nguyên số: khai phá hiệu suất con người; xu hướng Blockchain 2022...

Dàn diễn giả đình đám tham gia sự kiện. Ảnh: FPT Techday 2021

Các phiên hội thảo, tọa đàm quy tụ hơn 50 diễn giả là các lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành, các chuyên gia tư vấn thuộc các tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn cùng các startup đình đám như Giám đốc Chuyển đổi số KPMG Yann Rousselot-Pailly, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thế Vinh – CoFounder & CEO Coin98 Finance, Nguyễn Thành Trung – CoFounder & CEO AXIE Infinity,...

Đặc biệt, sự kiện của FPT cũng ra mắt bộ giải pháp giúp các doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực, vận hành linh hoạt, tăng tốc kinh doanh.

Giới thiệu mô hình thành phố xanh thông minh

Triển lãm Thành phố xanh thông minh (Green Smart City) là hoạt động thứ hai, khai mạc vào ngày 2/12 với 6 cấu phần chính: Chính quyền Xanh, Doanh nghiệp Xanh, Giáo dục Xanh, Y tế Xanh, Cuộc sống Xanh, Lưu chuyển Xanh. Triển lãm mang đến trải nghiệm đầy đủ về một thế giới bình thường xanh khi mà các hoạt động của chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và đời sống của các cá nhân được vận hành theo phương thức mới "sống chung với lũ".

Thành phố xanh thông minh (Green Smart City).

Trong đó, "Chính quyền xanh" được xem là trái tim của thành phố xanh thông minh, được vận hành dựa trên các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất giúp các nhà chức trách có được dữ liệu cập nhật theo thời gian thực về mọi hoạt động, từ đó ra quyết định kịp thời, chặt chẽ và ngay lập tức thấy được kết quả của sự thay đổi. Đặc biệt, trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp trung tâm điều khiển xanh sẽ là nơi trao đổi và kết nối liên thông với các bộ chỉ huy để cùng bàn thảo và đưa ra lời giải cho các bài toán lớn mà không cần phải gặp trực tiếp.

"Doanh nghiệp xanh", với sự hỗ trợ của công nghệ, có thể chủ động kiểm soát được tỷ lệ nhân sự xanh; quản trị, vận hành, làm viêc từ xa. "Y tế xanh" mô phỏng một nền y tế không giấy tờ, với sự kết hợp nhịp nhàng của y bác sĩ với các hệ thống bệnh án điện tử, sổ khám bệnh điện tử... giúp công việc được thông suốt, giảm thời gian chờ đợi. "Giáo dục xanh" mang tới trải nghiệm học tập, giảng dạy giữa thầy và trò được kết nối thông suốt dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, phương pháp đào tạo kiến tạo xã hội giúp cho người học tích cực, chủ động và thích thú tham gia, gia tăng hiệu quả học tập.

Với Thành phố xanh thông minh, mọi hoạt động được tái thiết dựa trên nền tảng cốt lõi là công nghệ với gần 50 giải pháp, sản phẩm công nghệ của FPT, sẽ định hình lại mọi hoạt động của tổ chức, cá nhân trong mọi lĩnh vực - nơi mọi thứ sẽ được kết nối thông minh, chủ động quản trị, linh hoạt ứng phó và đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

Đấu trường công nghệ

Hoạt động thứ ba tại FPT Techday 2021 là Đấu trường công nghệ. Đây là sân chơi dành cho bạn trẻ đam mê công nghệ từ 12-25 tuổi cọ xát, khẳng định năng lực công nghệ của bản thân thông qua việc chinh phục hai trò chơi "Avengers lockdown" và "Code wars" dành riêng cho Coders. Tham gia đấu trường công nghệ, người chơi có cơ hội đánh giá được năng lực bản thân trong lĩnh vực lập trình, trí tuệ nhân tạo, vận dụng các nền tảng công nghệ mới để thiết kế, xây dựng những ứng dụng giải các bài toán thực tế với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng cùng hàng trăm phần quà khác: iPhone, FPT Play Box, đồng hồ Garmin, laptop...

'Đấu trường công nghệ' trong khuôn khổ FPT Techday 2021 có tổng giá trị giải thưởng đến 1 tỷ đồng. Ảnh: FPT Techday 2021

"Avengers lockdown" sẽ mô phỏng trận chiến với Covid-19. Các đội thi sẽ lập trình các Bot hóa thân thành "siêu anh hùng" có nhiệm vụ tham gia truy vết các ca lây nhiễm để khoanh vùng dịch, đưa đi điều trị, truy tìm người tiếp xúc để cách ly tập trung. Kết quả chung cuộc phụ thuộc vào số lượng người dân được cứu và vật phẩm tìm thấy. Mỗi đội chơi không quá 4 người, thi đối kháng với đối thủ để tìm ra đội thắng cuộc.

"Code wars" gồm ba bảng thi cho ba đối tượng học sinh THCS, THPT và sinh viên để tìm ra người có khả năng code nhanh và chính xác nhất đề bài từ ban tổ chức. Thí sinh tham gia các trận đấu sẽ code trên nền tảng CodeLearn, giải quyết một số bài toán do ban tổ chức đưa ra. 150 thí sinh có điểm số cao nhất vòng loại ở mỗi bảng đấu (bảng THCS, THPT và sinh viên) sẽ được sắp xếp vào một trong hai trận chung kết.

Hoạt động cuối cùng tại Diễn đàn công nghệ lần này là những phiên tư vấn chuyển đổi số 1:1. Doanh nghiệp có cơ hội tham gia tư vấn 1:1 với các chuyên gia công nghệ cấp cao của FPT để tìm lời giải về các vấn đề chuyển đổi số, ứng dụng các giải pháp công nghệ vào thực tiễn kinh doanh.

Hoài Phương