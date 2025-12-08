Thứ hai, 8/12/2025
Thứ hai, 8/12/2025, 05:00 (GMT+7)

Nhiều hạng mục tại sân bay Long Thành lộ diện

Đồng NaiCác hạng mục sân bay Long Thành như đường băng, nhà ga, tháp không lưu, trạm radar, bồn chứa nhiên liệu, trụ sở các cơ quan dần hoàn thiện.

Nổi bật là nhà ga hành khách dần hoàn thiện, được xem là "trái tim" của dự án. Công trình khởi công năm 2023, với tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, dự kiến xong phần xây dựng năm 2025, hoàn thành các hạng mục trong tháng 8/2026.

Hệ thống radar giám sát đã thành hình hài, vừa hoàn thành phần lắp đặt toàn bộ phần cơ khí và điện tử.

Tổ hợp radar được lắp đặt gồm Radar giám sát sơ cấp (PSR) và Radar giám sát thứ cấp (SSR), đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu (Eurocontrol). Khi vận hành, hệ thống radar sẽ mở rộng tầm phủ giám sát và nâng cao chất lượng quản lý bay.

Cạnh đó, đường cất hạ cánh thứ hai (trái) cũng đang dần thành hình sau nửa năm thi công. Đường băng này có chiều dài 4 km, rộng 75 m. Việc có 2 đường băng để dự phòng trong tình huống một đường băng gặp trục trặc là cần thiết với một sân bay công suất lớn.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Vị trí sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối TP HCM. Đồ họa: Hoàng Thanh

Quỳnh Trần - Phước Tuấn

