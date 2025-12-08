Nhiều hạng mục tại sân bay Long Thành lộ diện

Gói thầu nhà ga với thiết kế điểm nhấn là cánh hoa sen đã thành hình sau khi hoàn thành lợp mái. Hiện công nhân tất bật thi công các công đoạn cuối cùng của phần mái, hoàn thành phần xây dựng để kịp đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Dự án gồm nhà ga trung tâm và 3 cánh, thiết kế với hướng đi và đến tách biệt. Công trình gồm một trệt, 3 lầu, chiều cao đỉnh mái hơn 45 m, tổng diện tích sàn khoảng 376.000 m2.