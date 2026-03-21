Nhiều hãng hàng không quốc tế đến Việt Nam tăng giá vé, phụ thu nhiên liệu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không thế giới tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, nhiều hãng hàng không quốc tế đã tăng phụ thu nhiên liệu nhằm bù đắp chi phí khai thác, duy trì hoạt động ổn định.

Cục Hàng không Việt Nam khảo sát nhanh ngày 20/3 với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực châu Á, trong đó có nhiều hãng bay đến Việt Nam, kết quả hơn 60% hãng đã, dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3. Xu hướng này diễn ra trên diện rộng tại các thị trường như châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Các hãng áp dụng hai hình thức chủ yếu, một là không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5 đến 20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ, như: Air France, Thai Airways, United Airlines.

Cách thứ hai là các hãng áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng, bổ sung ngoài giá vé cơ bản với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu. Ví dụ Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines... tăng phụ thu với biên độ dao động 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Ngoài ra, Lufthansa và Korean Air còn áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vận tải hàng hóa, mức tăng tính theo kg hàng.

Máy bay của một hãng quốc tế đỗ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Xét theo khu vực, các hãng tại Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan) có mức tăng phổ biến từ 300.000 đồng đến gần 3 triệu đồng/vé. Đông Nam Á và Nam Á mức tăng thấp hơn, từ 130.000 đồng đến khoảng 1,6 triệu đồng/vé. Đối với các đường bay dài đi châu Âu và Bắc Mỹ, mức phụ thu phổ biến 1-5 triệu đồng, thậm chí cao hơn đối với hạng thương gia.

Hiện các hãng hàng không Việt Nam chưa thông báo điều chỉnh giá vé hoặc phụ thu nhiên liệu. Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng chủ động điều hành khai thác theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và hiệu quả từng đường bay; tối ưu hóa lịch bay, cơ cấu cung ứng tải nhằm duy trì hệ số sử dụng ghế và nâng cao hiệu quả trên toàn mạng bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, giá dịch vụ hàng không tăng mạnh chủ yếu do giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tăng, có thời điểm đến 80% so với đầu năm, do lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và một số nhà máy lọc dầu giảm công suất hoặc tạm dừng để bảo trì.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh đường bay nhằm tránh khu vực xung đột cũng làm kéo dài thời gian bay, tăng mức tiêu hao nhiên liệu, qua đó làm tăng thêm áp lực chi phí đối với các hãng. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh phụ thu nhiên liệu được đánh giá là giải pháp ngắn hạn, song làm gia tăng giá vé máy bay và chi phí vận tải.

Thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành đã nghiên cứu và triển khai các giải pháp hỗ trợ ngành hàng không. Cục Hàng không Việt Nam đã làm việc với các hãng để đánh giá tác động, tổng hợp ý kiến và báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm xem xét giải pháp phù hợp, duy trì ổn định thị trường, bảo đảm kết nối vận tải.

Ngày 20/3, giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tại Singapore tăng lên 227 USD/thùng, gấp 3 lần so với đầu tháng 2, do căng thẳng địa chính trị leo thang và nguồn cung hạn chế. Theo báo cáo của các hãng vào đầu tháng 3, giá nhiên liệu tăng khiến chi phí khai thác của Vietnam Airlines đội lên khoảng 50-60%; của Sun Phu Quoc Airways 30% và VietJet Air thêm 2.000 tỷ đồng mỗi tháng.

Đoàn Loan