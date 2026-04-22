Nhiều giấy phép công trình ở Hà Nội được điều chỉnh để hợp thức xây vượt tầng

Hà NộiThanh tra Chính phủ cho rằng việc cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng tại Hà Nội chủ yếu được thực hiện sau khi công trình đã xây dựng sai phép.

Thông tin được Thanh tra Chính phủ nêu trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

Theo kết luận, tại thời điểm thanh tra, Hà Nội chưa ban hành quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị cho từng khu vực. Một số công trình nhà ở được cấp giấy phép chưa phù hợp với quy hoạch, kiến trúc hoặc quy chuẩn xây dựng về chiều cao, tầng cao, mật độ.

Giấy phép xây dựng cũng không ghi rõ chiều cao tầng một khiến không thống nhất, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến kiến trúc. Nhiều giấy phép không ghi nhận công trình, hạng mục công trình đã khởi công theo mẫu. Việc điều chỉnh giấy phép chủ yếu được thực hiện sau khi công trình đã xây dựng sai phép.

Những tồn tại trong cấp giấy phép xây dựng, ngoài nguyên nhân chủ quan thuộc cơ quan cấp phép, còn có nguyên nhân khách quan do quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng thiếu đồng bộ, Thanh tra Chính phủ đánh giá.

Không chỉ cấp phép, công tác quản lý trật tự xây dựng cũng bị thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót. Một số công trình thi công không đúng như giấy phép nhưng cơ quan quản lý chậm phát hiện, xử lý. Việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cơ quan chức năng với nhiều công trình, nhà ở chưa cương quyết, thiếu triệt để ngay từ khi phát hiện. Cấp có thẩm quyền thường không áp dụng hình thức buộc tháo dỡ công trình hoặc phân công trình vi phạm theo quy định.

Theo cơ quan thanh tra, các thiếu sót trên dẫn đến việc xử lý hậu quả gặp rất nhiều khó khăn.

Khu nhà xây vượt tầng ở Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Bích

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Hà Nội sớm ban hành quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị cho từng khu vực để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Đặc biệt với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng trong đô thị.

Cơ quan chức năng cần rà soát việc cấp giấy phép xây dựng với các dự án khu đô thị, công trình nhà ở đang thi công. Trường hợp không phù hợp cần thu hồi, điều chỉnh giấy phép.

Thanh tra kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định cốt xây dựng khống chế - cốt tuyệt đối, chỉ giới xây dựng tầng hầm, chiều cao tầng 1 cho từng khu vực để phù hợp với quy hoạch chung Thủ đô. Việc quy định cốt khống chế là nội dung bắt buộc trong giấy phép xây dựng.

Tỷ lệ cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân thấp

Giai đoạn 2011-2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về đăng ký, cấp giấy chứng nhận. Thế nhưng các văn bản này lại có nội dung "chưa rõ ràng, trùng lặp, thiếu sót", chưa phù hợp với quy định của pháp luật đất đai.

Thanh tra Chính phủ đánh giá việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các dự án khu đô thị, nhà ở đạt tỷ lệ thấp. Nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu tư có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Bởi thế sau khi chuyển nhượng cho khách hàng, việc cấp giấy chứng nhận gặp khó khăn, vướng mắc.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị các sở ngành ở Hà Nội cần xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Qua đó đảm bảo quyền lợi cho người dân, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Phạm Dự