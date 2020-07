Nhiều gia đình 'rối loạn' vì lỡ kỳ nghỉ ở Đà Nẵng

Chiều 26 biết tin Đà Nẵng dừng đón khách, gia đình chị Nguyễn Phượng, Hà Nội đứng ngồi không yên, vì chỉ 4 ngày nữa gia đình chị bay tới đây.

Kỳ nghỉ 4 ngày, 3 đêm ở Đà Nẵng - Hội An được gia đình chị Phượng, 37 tuổi, ở Đống Đa lên kế hoạch từ đầu tháng 6. "Sang năm con trai tôi sẽ thi cấp 3, không thể đi du lịch được. Năm nay con gái cũng vừa thi xong trường chuyên lên lớp 6, cháu cũng đang mong được xả stress nên cả nhà rất mong chờ chuyến đi này", chị chia sẻ.

Ngày 25/7, khi xuất hiện thông tin về một ca Covid-19 lây lan trong cộng đồng ở Đà Nẵng, chị Phượng và các con rất lo lắng. Chị theo sát các bản tin thời sự, báo chí. Cả nhà chị từng đi Hội An và nơi đây để lại ấn tượng đặc biệt. Hai con cũng rất muốn quay trở lại để được đi bộ trong khu phố cổ. Chị dự định nếu tình hình dịch không quá nghiêm trọng vẫn sẽ đi.

Song những ngày sau đó, ca bệnh 416 được ghi nhận. Một ngày sau tiếp tục ghi nhận hai ca khác. Chiều ngày 26, thành phố Đà Nẵng ra thông báo ngừng đón khách du lịch trong 14 ngày. Chị Phương liên lạc với hãng bay và khách sạn thì nhận được thông báo: Hãng cho khách hoãn thời gian bay đến 31/10 hoặc hủy vé mất phí. Còn tiền khách sạn và các dịch vụ khác ở Đà Nẵng đã đặt cũng chỉ cho lùi ngày chứ không trả lại.

Tóm lại, nhà chị muốn đi địa điểm khác phải có khoản tiền mới, còn khoản tiền đã bỏ mua vé máy bay và phòng khách sạn không thể quay lại. "Hiểu theo hướng tích cực là mình đang để dành một chuyến đi. Còn giờ đi chuyến khác phải làm lại từ đầu", chị nói.

Chi phí tiền phòng và máy bay cho 4 người đang bị kẹt lại khoảng 15 triệu đồng. Giờ chị Phương đành gấp rút tìm một địa điểm mới ở Hải Phòng hoặc Quảng Ninh, với chi phí thấp hơn.

Điều khiến chị Phượng "đau đầu" nữa là giải thích sao để hai con hiểu. Ban đầu khi nghe chuyến đi bị hủy, hai đứa con chị tiu nghỉu. "Xui xẻo quá! Chán quá! Chỉ tại ông 416". Chị Phương phải vội chấn chỉnh con: "Đừng bảo tại ông ấy. Dịch bệnh trên thế giới đang rất khó kiểm soát. Nhà nước ta đã làm rất tốt thời gian qua rồi".

Mặt khác chị cũng phân tích cho các con thấy: "Cũng may, nếu nhà mình đi sớm hơn một tuần thì giờ này mắc kẹt lại, vật vờ để chờ được về Hà Nội, mà không biết có lây bệnh không".

Qua sự phân tích của mẹ và các phương án mẹ đưa ra, lũ trẻ dần chấp nhận chuyển hướng chuyến đi. Cả nhà chị vẫn sẽ đi một chuyến mới ở biển miền Bắc. "Bây giờ đi chơi nhà mình cũng cần chú ý thông tin, chú ý phòng dịch", người mẹ khuyên các con.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục bay tại sân bay Đà Nẵng chiều 26/7. Ảnh:Đoàn Loan.

Không gặp may như gia đình chị Phượng, anh Lê Minh Hoàng, 37 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội trong hai ngày qua đã gọi 50 cuộc điện thoại đến hãng hàng không để được tư vấn chính sách khi hủy vé bay đến Đà Nẵng nhưng không ai bắt máy.

Hơn một tháng trước, vợ chồng anh Hoàng mất cả tuần thảo luận địa điểm đi du lịch cho cả gia đình. Sau khi cân nhắc về tài chính, các điểm tham quan và tiện ích, họ chọn Đà Nẵng. Anh Hoàng lập tức lên mạng đặt vé máy bay, vé vào các khu vui chơi cho bốn thành viên trong gia đình, tổng hơn 16 triệu đồng.

"Nghỉ hè ngắn nên được đi chơi các con tôi rất háo hức. Trước vì bận công việc nên cả chục năm chúng tôi chẳng đi cùng nhau được", anh Hoàng nói. Chị Thảo Tiên, vợ anh đã chuẩn bị đủ hành lý, đồng phục gia đình cho chuyến đi. Hai đứa trẻ cũng đếm từng ngày đợi đến kỳ nghỉ. Cuối tuần, anh về quê đón con gái lên Hà Nội để kịp chuẩn bị đáp chuyến bay vài ngày tới.

Nhưng dịch bệnh bùng phát trở lại ở Đà Nẵng, kết thúc gần 3 tháng không có ca dương tính với Covid-19 mới tại Việt Nam.

"Ban đầu thấy chỉ có một trường hợp nên chúng tôi định vẫn đi, nhưng khi thấy diễn biến phức tạp thì biết không thể", anh Hoàng nói. Khi lệnh giãn cách xã hội ở TP Đà Nẵng được ban hành, khách sạn và địa điểm vui chơi đều đã hoàn tiền cho anh, nhưng hãng hàng không thì chưa có hồi đáp.

"Tôi đã gọi đến gần 50 cuộc điện thoại trong hai ngày qua nhưng không được. Tôi không biết phải đổi, trả vé ở đâu, cách thức như thế nào, vừa sốt ruột, vừa bực mình", anh nói.

Hai đứa trẻ biết tour du lịch của gia đình bị hủy thì tỏ ra thất vọng vô cùng. Nửa đêm, cậu con trai vẫn sang phòng bố để hỏi đã đổi vé sang điểm du lịch khác hay chưa. Không muốn vợ và con thất vọng, anh thức cả đêm nghiên cứu địa điểm mới, hy vọng sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn.

Vào buổi tối, các điểm tham quan thành phố như cầu Rồng, cầu Tình Yêu ven sông Hàn tấp nập du khách khi chưa có lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Vỡ tour Đà Nẵng" là lần thất vọng thứ hai trong vòng nửa năm của gia đình chị Nguyễn Hồng, 32 tuổi, ở TP HCM.

Ba mẹ Hồng đều bước sang tuổi 70 nên hai năm gần đây, chị quyết định sẽ tổ chức đi chơi xa cùng gia đình mỗi năm một lần để có nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng kế hoạch của chị chỉ suôn sẻ trong một năm đầu. Đầu năm nay, Hồng dự định ra Tết sẽ mời bố mẹ đi tham quan Trung Quốc cùng mình, nhưng đành hủy vì Covid-19.

Đến đầu tháng trước, Hồng mua tour Đà Nẵng - Hội An - Huế, đi chơi cùng ba mẹ. Chị cũng đã chuẩn bị đầy đủ hành lý cần thiết. Chị đặt mua cho mỗi người 4 bộ đồng phục, gồm phụ kiện đi kèm như mũ, túi xách, mắt kính, giày dép..., để mỗi địa điểm tham quan sẽ diện một kiểu. Thế nhưng, một lần nữa, chuyến đi bị hoãn vô thời hạn vì Covid-19.

Dù chưa được công ty du lịch hoàn trả tiền mua tour, nhưng Hồng cho biết ba mẹ và bản thân chị thấy may mắn hơn buồn rầu. "Ba mẹ mình đều đã có tuổi rồi, nếu chẳng may giờ này đang ở Đà Nẵng, nguy cơ lây nhiễm sẽ rất cao. Mình tin sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Có sức khỏe, đi lúc nào cũng được", chị nói. Nếu không có lệnh giãn cách xã hội, chị sẽ chủ động hủy tour để đảm bảo an toàn.

Được nghỉ bốn ngày vì đăng ký nghỉ phép từ trước, chị Hồng dự định sẽ ở bên ba mẹ nhiều hơn. "Tôi sẽ nấu những món ba má thích mỗi ngày. Hai má con lên mạng mua sắm online, đợi khi nào hết dịch thì diện", chị vui vẻ nói. Cũng như chị Hồng, hàng chục nghìn khách du lịch đã quyết định hủy tham quan Đà Nẵng và các điểm du lịch khác trong nước, để bảo đảm an toàn cho mình và xã hội.

Tối 26/7, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có tâm thư gửi tới du khách. Trong thư, ông Chinh gửi lời tri ân du khách vì lựa chọn địa phương này làm điểm tham quan du lịch. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một ca bệnh Covid-19 khiến chuyến đi của khách không trọn vẹn, hoặc làm cho kế hoạch du lịch của du khách không được như ý muốn. "Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc và rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẽ trước những bất tiện do dịch bệnh gây ra. TP Đà Nẵng luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách quay lại vào thời điểm gần nhất, vui vẻ, an toàn và thân thiện hơn" - ông Chinh bày tỏ.

Phan Dương - Nhật Minh