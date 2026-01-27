Nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn vào kế hoạch thanh tra năm 2026

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026, trong đó có nhiều doanh nghiệp bất động sản quy mô lớn.

Theo kế hoạch, hoạt động thanh tra tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; công tác phòng, chống lãng phí, cùng các hoạt động liên doanh, góp vốn và thoái vốn tại doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long là một trong những đơn vị thuộc danh sách thanh tra ở quý I/2026, với thời hạn 60 ngày, liên quan đến việc triển khai một số dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Cũng trong quý này, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Saigonres; HoSE: SGR) và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) nằm trong diện thanh tra về quản lý, sử dụng vốn và tài sản.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các dự án chung cư, nhà phố, đất nền. Ảnh: Quỳnh Trần

Quý II, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Công ty cổ phần Him Lam và Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), tập trung vào việc thực hiện các quy định pháp luật trong đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại các dự án do hai doanh nghiệp này triển khai. Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cũng bị thanh tra công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất; hoạt động liên doanh, góp vốn và thoái vốn tại doanh nghiệp. Thời kỳ thanh tra từ năm 2019 đến 2025.

Với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), nội dung thanh tra liên quan đến công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng quỹ nhà đất, cùng hoạt động liên doanh, góp vốn và thoái vốn. Việc thanh tra dự kiến triển khai trong quý IV/2026.

Tập đoàn Geleximco cũng có tên trong kế hoạch, với nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án, dự kiến thực hiện trong quý cuối năm.

Các cuộc thanh tra nêu trên nằm trong kế hoạch hằng năm của Thanh tra Chính phủ, được xây dựng và công bố định kỳ theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng. Theo kế hoạch năm 2026, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai tổng cộng 89 cuộc thanh tra, gồm 67 cuộc thanh tra chính thức và 22 cuộc thanh tra dự phòng, triển khai theo lịch trình xác định trước. Các doanh nghiệp bất động sản lớn có tên trong kế hoạch thanh tra năm 2026 phản ánh hoạt động kiểm tra định kỳ nhằm tăng cường kỷ cương, minh bạch trong quản lý.

Phương Uyên