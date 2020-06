Nhiều điểm mới trên áo chạy VM Quy Nhơn 2020

Những lớp sóng biển trên áo kết hợp với công nghệ in nhuộm đặc biệt từ hãng Newton tạo hiệu ứng bắt mắt.

Ban tổ chức VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 vừa công bố các mẫu áo chạy dành cho vận động viên, pacer và crew với nhiều điểm mới so với giải năm ngoái. Những thay đổi nằm ở thiết kế, chất liệu, công nghệ in nhằm tăng tính thẩm mỹ và thoải mái cho người mặc.

Tông xanh chủ đạo trên mẫu áo dành cho tất cả vận động viên.

Diễn ra trong thời tiết đặc trưng nắng gió miền Trung, giải sử dụng áo phông ngắn tay, thoát nhiệt tốt. Màu chủ đạo ở cả 4 cự ly là nền xanh nước biển, thể hiện rõ thông điệp "Run with the sea and sun". Các lớp sóng biển cách điệu in vân chìm trên áo tạo cảm giác chuyển động không ngừng, biểu trưng cho những đường chạy bên biển Quy Nhơn. Đây là hoạ tiết đã đồng hành cùng các runner tham dự giải chạy năm 2019, tạo nét đặc trưng độc đáo, dễ dàng nhận ra từ phía xa.

Newton, nhà cung cấp cho biết sẽ sử dụng công nghệ in nhuộm đặc biệt cho những áo chạy sử dụng tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020. Công nghệ này có lợi thế giữ đúng màu sắc như thiết kế, đồng thời tăng khả năng thoát nhiệt, thấm hút mồ hôi. Kết hợp với ánh sáng tự nhiên, mẫu thiết kế áo mang lại hiệu ứng bắt mắt, góp phần tạo nên những bức ảnh đẹp cho runner góp mặt tại Quy Nhơn năm nay.

Áo dành cho Crew.

Toàn bộ áo được sản xuất tại Malaysia. Chất liệu làm từ sợi microfiber, tổng hợp từ polyester và polyamide, có độ bền cao. Bên cạnh sự thoải mái tối đa cho vận động viên, chất liệu microfitber còn có khả năng lọc khuẩn, tĩnh điện. Đây là một trong những chất liệu phổ biến nhất hiện nay, được nhiều thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu sử dụng.

Áo dành cho đội ngũ pacer.

Diễn ra năm thứ hai, VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 sẽ bắt đầu 26/7 tới. Các vận động viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin tại đây để tham gia. Để cổ động cho tinh thần thể dục thể thao, phong trào chạy sau dịch Covid-19, Ban tổ chức có nhiều ưu đãi như giữ nguyên mức giá từ nay đến khi đóng cổng bán vé ngày 22/6. Bên cạnh đó, các nhóm chạy từ 10 người trở lên tiếp tục được ưu đãi giảm giá.

Thành Dương