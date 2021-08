Nhiều điểm bán hàng lưu động bình ổn giá cho người dân Bình Dương

Xe bán hàng lưu động bình ổn giá của nhiều doanh nghiệp mở ra, cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, UBND TP Thuận An vừa phối hợp với Công ty TNHH Phúc Gia Khang mở các điểm bán hàng lưu động bình ổn giá cho người dân phường An Thạnh, TP Thuận An. Xe bán hàng lưu động này có hơn 100 mặt hàng. Người dân có thể mua các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống (cá, thịt, tôm), rau, củ, quả các loại với giá rẻ hơn giá bán tại các siêu thị.

Ngay trong ngày đầu ra mắt 16/8, xe bán hàng lưu động bình ổn giá của Phúc Gia Khang đã phục vụ hơn 500 người dân tại ngã ba cầu Trắng (đường Cách Mạng Tháng Tám và đường An Thạnh 10, phường An Thạnh, TP Thuận An).

Bà Nguyễn Thanh Thủy, ở khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, cho biết đây là cách làm hay nhằm hỗ trợ người dân, công nhân lao động mua hàng với giá bình ổn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. "Chúng tôi rất vui khi được mua hàng với giá bình ổn và mong muốn nhân rộng mô hình này trong toàn tỉnh trong thời điểm giãn cách xã hội", bà Thủy nói.

Người dân mua hàng bình ổn giá tại ngã ba cầu Trắng (phường An Thạnh, TP Thuận An). Ảnh: Hồ Văn/ Báo Bình Dương

Từ cuối tháng 7, AeonViệt Nam cũng bắt đầu triển khai xe bán hàng lưu động tại tỉnh Bình Dương. Theo đó, gần 3,6 tấn hàng thực phẩm được siêu thị Aeon Bình Dương Canary đưa tới người dân tại phường An Sơn và phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.

Để đáp ứng nhu cầu hàng hóa, từ ngày 9/7, siêu thị Aeon Bình Dương cũng chủ động tăng nguồn hàng dự trữ các mặt hàng thực phẩm để phục vụ nhu cầu của người dân. Lãnh đạo doanh nghiệp cam kết đảm bảo hàng hóa đầy đủ, cung cấp nhiều phương thức mua hàng từ trực tiếp, trực tuyến đến mô hình bán hàng lưu động. Doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ nhà cung cấp và làm việc với các cơ quan nhà nước để đảm bảo hàng hóa lưu thông, vận chuyển liên tục, đồng thời, chung tay cùng chính phủ, cộng đồng vượt qua đại dịch.

Trong thời gian tới, các xe bán hàng lưu động siêu thị Aeon Bình Dương sẽ duy trì bán luận phiên ở nhiều điểm bán khác nhau, lịch trình mỗi ngày sẽ được sắp xếp và bố trí bởi Sở Công thương và UBND các phường.

Tâm Anh