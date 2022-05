Nhiều địa phương không muốn nhận vaccine Covid

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ghi nhận nhiều địa phương đăng ký chưa đầy đủ số lượng cần tiêm chủng Covid trong tháng 5-6, một số tỉnh đề nghị không nhận hoặc điều chuyển vaccine được phân bổ.

Trong công văn gửi các địa phương ngày 24/5, Bộ Y tế cho rằng tình trạng trên dẫn đến "không đạt được mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo". Do đó Bộ Y tế thúc giục các địa phương rà soát lập danh sách người từ 18 tuổi trở lên cần tiêm mũi 3, 4 và hoàn thành tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong quý hai.

Hiện, Bộ Y tế đã đủ vaccine để sử dụng tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, đủ điều kiện tiêm chủng. Theo quy trình, các địa phương đăng ký nhu cầu cần tiêm chủng trong tháng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương căn cứ vào đó để phân bổ số lượng vaccine cần thiết đến tỉnh thành tổ chức tiêm cho người dân.

"Địa phương không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm", Bộ Y tế nêu trong công văn.

Bộ Y tế thời gian qua nhiều lần thúc giục các tỉnh thành đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng do tiến độ trong tháng 5 thấp hơn tháng 1, 2. Tiến độ tiêm mũi ba đạt 59%, tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi đạt khoảng 18%, thấp so với yêu cầu phòng chống dịch. Hơn 3,7 triệu liều vaccine còn tồn ở các tỉnh thành. Nhiều địa phương gặp khó trong vận động người dân đi tiêm, nhu cầu sử dụng vaccine trong thời gian gần đây chững lại. Một số tỉnh chỉ đăng ký nhận vài trăm nghìn liều vaccine, rất thấp so với số lượng cần triển khai.

Hiện, cả nước đã tiêm được hơn 219 triệu liều vaccine; trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên hơn 198 triệu và trẻ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 3,4 triệu.

Nhân viên y tế tiêm vaccine Covid-19 cho người dân tại thành phố Thủ Đức, TP HCM, tháng 10/2021. Ảnh: Quỳnh Trần