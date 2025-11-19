Nhiều đại học Việt Nam nhảy vọt trên bảng xếp hạng phát triển bền vững

5/12 đại học của Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng bền vững của QS, nhảy vọt là Đại học Huế khi tăng hơn 700 bậc.

Tổ chức QS ngày 18/11 công bố bảng xếp hạng đại học phát triển bền vững năm 2026 (QS World University Rankings: Sustainability) với gần 2.000 trường, từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bảng này đánh giá cách các đại học thực hiện cam kết và tạo ra tác động đối với phát triển bền vững, thông qua nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ cộng đồng. Ba tiêu chí đánh giá chính là Tác động Môi trường (Environmental Impact), Tác động Xã hội (Social Impact) và Quản trị (Governance).

12 cơ sở của Việt Nam được đánh giá năm nay, dẫn đầu vẫn là Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng tụt khoảng 50 bậc so với năm ngoái. Đại học Duy Tân tăng gần 40 hạng, tiếp tục xếp thứ hai. Trường Đại học Tôn Đức Thắng vào top 3 sau khi tăng gần 400 hạng, còn Đại học Huế cũng nhảy hơn 700 bậc, vào top 6.

Hai gương mặt mới năm nay là trường Đại học Văn Lang và Công nghệ TP HCM, trong đó Văn Lang ở vị trí 781 trong lần góp mặt đầu, cao hơn Đại học Cần Thơ, Đại học Quốc gia TP HCM,...

TT Trường Điểm (thang 100) Thứ hạng 2025 Thứ hạng 2026 1 Đại học Quốc gia Hà Nội 74.1 325 374 2 Đại học Duy Tân 69.2 538 490 3 Đại học Tôn Đức Thắng 66.8 921-930 553 4 Đại học Kinh tế TP HCM 63.1 653 658 5 Đại học Bách khoa Hà Nội 61.4 702 709 6 Đại học Huế 59.5 1.501+ 768 7 Đại học Văn Lang 59.1 - 781 8 Đại học Cần Thơ 55.2 1.061-1.080 910 9 Đại học Quốc gia TP HCM 52.4 880 999 10 Đại học Nguyễn Tất Thành - 1.451-1.500 1501+ 11 Đại học Đà Nẵng - 1.501+ 1501+ 12 Đại học Công nghệ TP HCM - - 1501+

QS là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học có quy mô lớn nhất hiện nay, bên cạnh Times Higher Education (THE) và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Bảng xếp hạng đại học phát triển bền vững căn cứ ba nhóm với 9 tiêu chí, mỗi tiêu chí chiếm khoảng 1-10%: Tác động môi trường (Giáo dục về môi trường, nghiên cứu về môi trường, bền vững trong môi trường), Tác động xã hội (Tuyển dụng và kết quả đầu ra, bình đẳng, sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc, ảnh hưởng về giáo dục, chia sẻ kiến thức) và Quản trị (Quản trị tốt).

Năm nay, Đại học Lund (Thụy Điển) vươn hai bậc lên hạng nhất thế giới, là trường duy nhất đạt điểm tuyệt đối 100/100. Đại học Toronto (Canada) rơi xuống vị trí thứ hai. Ba trường còn lại trong top 5 gồm UCL (Anh), Đại học Edinburgh (Anh) và Đại học British Columbia (Canada).

Cổng Đại học Huế. Ảnh: Báo

Khánh Linh