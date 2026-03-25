Nhiều công an xuất hiện tại các cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu

Hà NộiLực lượng cảnh sát cơ động xuất hiện tại nhiều điểm mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu; giao dịch với khách hàng tạm dừng.

Từ hơn 14h ngày 25/3, nhiều cảnh sát cơ động có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số nhà 15, 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.

Các cơ sở sau đó đều đóng cửa cuốn, ngừng giao dịch với khách hàng. Bên trong, công an mặc sắc phục đang làm việc, ghi chép, dán niêm phong.

Cơ sở 29 Trần Nhân Tông lúc 16h hôm nay, trái ngược với cảnh tấp nập giao dịch như mọi khi. Ảnh: Trọng Hiếu

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, có nhiều cửa hàng giao dịch. Giá vàng nhẫn hôm nay tại đây đang niêm yết ở mức 172,5-175,5 triệu đồng.

Cửa hàng số 15 Trần Nhân Tông đóng cửa, lực lượng chức năng đang làm việc ở bên trong. Ảnh: Trọng Hiếu

Từ đầu năm đến nay, giá vàng biến động khó lường. Tại các điểm kinh doanh vàng bạc đá quý ở Hà Nội liên tục xuất hiện cảnh tượng người dân xếp hàng chờ mua vàng, một số ít bán ra. Người dân chỉ mua được số lượng nhỏ vàng hoặc ghi giấy hẹn chờ ngày giao hàng.

Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy đóng cửa. Ảnh: Linh Đan

Phạm Dự - Trọng Hiếu